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Путин принял верительные грамоты у нового посла США и еще 19 дипломатов
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Путин принял верительные грамоты у нового посла США и еще 19 дипломатов
Политика, 15:14
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Путин принял верительные грамоты у нового посла США и еще 19 дипломатов
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 20 стран, среди которых новые главы дипмиссий США, Евросоюза, Франции, Испании, Молдавии, Мексики, Мьянмы и других государств
Джон Хантсман и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Александровском зале Кремля во вторник, 3 октября, президент Владимир Путин принял верительные грамоты новых послов 20 стран. Среди прибывших на работу в Россию — руководители дипломатических миссий США Джон Хантсман, Франции — Сильви Берманн и Евросоюза — Маркус Эдерер, передает корреспондент РБК.

«В качестве послов вам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с правительством России», — сказал Путин, обращаясь к послам.

Он отметил, что дипломаты приступают к работе «в весьма сложный период, когда ситуация в мире становится все более неспокойной, в мире усиливается напряженность». Путин подчеркнул, что в таких условиях гарантом стабильности остается ООН. По его словам, все страны должны уважать верховенство права, а Россия привержена повышению эффективности ООН, ее реформированию и адаптации к требованиям сегодняшнего дня.

На встрече с послами президент затронул основные вопросы международной повестки. Говоря о Сирии, Путин заверил, что Москва продолжит работу по стабилизации обстановки в Арабской Республике, и напомнил о создании в Сирии четырех зон деэскалации, которые формируют основу для «скорейшего установления мира и сохранения единства страны».

В своей речи глава государства упомянул Северную Корею, прокомментировал ее ядерную и баллистическую активность, а также подчеркнул, что «нагнетание военной риторики — губительный путь».

Коснулся Путин и ситуации на Украине, заявив о приверженности минским соглашениям и инициативам России по организации охранной миссии ООН по обеспечению безопасности миссии ОБСЕ. Москва, по словам Путина, надеется на обсуждение инициативы в Совбезе ООН.

Путин лично обратился к каждому из послов. Например, руководителю американской дипмиссии в России Джону Хантсману он выразил соболезнования в связи с произошедшей накануне, 2 октября, стрельбой в Лас-Вегасе, жертвами которой стали 59 человек. Послу Испании Игнасио Ибаньесу Рубио он сообщил, что Россия «очень переживает» за Испанию в связи с каталонским референдумом, но считает случившееся внутренним делом страны, и выразил надежду на скорейшее урегулирование кризиса. Дипломату из Мьянмы Ко Ко Шейну российский президент сказал, что Москва обеспокоена всплеском этноконфессиональной напряженности в стране, призывает к сдержанности. Обращаясь к послу Молдавии Андрею Негуце, Путин приветствовал интерес страны к Евразийскому экономическому союзу и заверил в готовности России принимать участие в урегулировании приднестровского кризиса.

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Джон Хантсман до назначения новым послом США в России возглавлял Атлантический совет — исследовательскую организацию, занимающуюся внешнеполитическими вопросами. В его дипломатической карьере была работа на постах руководителя дипмиссии США в Сингапуре и Китае, посольство в Пекине он возглавлял с 2009 по 2011 год. В 2005–2009 годах Хантсман был губернатором штата Юта.

Новый посол ЕС Маркус Эдерер, сменивший литовца Вигаудаса Ушацкаса, ранее занимал пост статс-секретаря в МИД Германии. В дипломатической карьере Эдерера также был опыт работы послом в Китае с 2011 по 2013 год. Обращаясь к Эдереру, Путин напомнил о важности экономического сотрудничества, объем которого снизился. Он напомнил, что Россия заинтересована в сотрудничестве ЕС и ЕАЭС.

Глава дипмиссии Франции Сильви-Аньес Берман также возглавляла дипломатическую миссию своей страны в Китае в 2011–2014 годах. Говоря об отношениях с Парижем, Путин отметил, что продолжает диалог с президентом Эмманюэлем Макроном по всем актуальным темам.

По окончании выступления Путина послы были приглашены на бокал шампанского с российским лидером, его помощником Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Авторы: Полина Химшиашвили, Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , встреча дипломатов , посол США в России
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