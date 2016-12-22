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Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии
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Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии
Каталония хочет независимости, 14:02
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Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии
Президент Владимир Путин впервые прокомментировал референдум о независимости, прошедший в Каталонии. Он назвал ситуацию внутренним делом Испании
Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / Reuters)

Президент Владимир Путин назвал ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле, передает «Интерфакс».

«Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства», — сказал глава государства.

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Он также добавил, что надеется на преодоление кризиса в Испании.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценить действия полиции в Каталонии, добавив, что и Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов России».

«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — заявил Песков.

Референдум о независимости Каталонии прошел в Испании 1 октября. Местные власти заявили, что за независимость региона проголосовало более 2 млн человек, это около 90% голосов. Против высказались 176,5 тыс. человек (7% участников референдума).

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Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято местными властями после того, как в начале сентября парламент провинции проголосовал за. В ответ на это в правительстве Испании предупредили, что намерения провинции отделиться незаконны. Соответствующее решение принял также Конституционный суд Испании, постановив, что отделение Каталонии от Испании вне закона.

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Полиция и Гражданская гвардия пытались помешать проведению референдума и насильно закрывала избирательные участки, конфликтуя с пришедшими проголосовать жителями. По данным властей Каталонии, полицейские применяли к избирателям дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений в провинции пострадало около 900 человек.

Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что референдум нанес ущерб целостности всей Испании.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Владимир Путин , референдум , Испания , Каталония
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