Путин рассказал о переживаниях за Испанию после референдума в Каталонии

Президент Владимир Путин назвал ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран в Кремле, передает «Интерфакс».
«Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства», — сказал глава государства.
Он также добавил, что надеется на преодоление кризиса в Испании.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценить действия полиции в Каталонии, добавив, что и Москва «не приемлет, когда кто-то оценивает методы работы правоохранительных органов России».
«Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — заявил Песков.
Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято местными властями после того, как в начале сентября парламент провинции проголосовал за. В ответ на это в правительстве Испании предупредили, что намерения провинции отделиться незаконны. Соответствующее решение принял также Конституционный суд Испании, постановив, что отделение Каталонии от Испании вне закона.
Полиция и Гражданская гвардия пытались помешать проведению референдума и насильно закрывала избирательные участки, конфликтуя с пришедшими проголосовать жителями. По данным властей Каталонии, полицейские применяли к избирателям дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений в провинции пострадало около 900 человек.
Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что референдум нанес ущерб целостности всей Испании.