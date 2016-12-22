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Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул
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Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул
Политика, 00:01
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Дума в обязательном порядке рассмотрит сокращение новогодних каникул
Фракции Госдумы, следуя предложению Вячеслава Володина, определили свои приоритеты на этой сессии. В список обязательных для рассмотрения этой осенью законопроектов вошло предложение КПРФ сократить новогодние каникулы
Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

​Думские фракции определили приоритетные законопроекты, которые будут рассмотрены нижней палатой осенью. О необходимости составить такой список фракции договорились со спикером Думы Вячеславом Володиным на одном из пленарных заседаний в сентябре. Несколько депутатов от оппозиции пожаловались тогда, что инициативы их фракций или не ставятся на рассмотрение, или постоянно переносятся. В конце сентября Совет Думы решил, что каждая фракция в каждой сессии будет определять четыре своих наиболее важных инициативы, которые обязательно будут рассмотрены палатой.

В нынешнем списке из 16 приоритетных законопроектов три — о введении прогрессивной шкалы подоходного налога.

Меньше каникул

В список важных инициатив КПРФ вошел законопроект о сокращении новогодних каникул. Документ, внесенный в конце сентября, предлагает 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями, а 4, 5, 6 и 8 января исключить из каникул. Зато выходными днями предлагается сделать 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (день Октябрьской революции). В итоге в году будет на два выходных меньше. Во фракции объяснили свое предложение тем, что коммунистам поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники, так как россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

Внимание к этому законопроекту и предложение объявить нерабочим днем 7 ноября связаны с тем, что «на носу столетие революции», позднее его будет уже неинтересно обсуждать, пояснил РБК источник в партии. Сейчас для КПРФ самое важное — отметить эту дату, даже прошедшие в сентябре выборы использовались как повод напомнить о юбилее, объяснял ранее РБК собеседник в КПРФ.

Законопроект направлен в думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Председатель комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) сказал РБК, что вряд ли он будет поддержан профильным комитетом. Он напомнил также, что ЛДПР предлагала заменить новогодние каникулы дополнительным десятидневным отпуском. «А просто забирать выходные неправильно. Кроме того, 7 ноября в ЛДПР считают не праздничной, а трагической для страны датой госпереворота», — сказал депутат.

Другие ключевые для КПРФ инициативы на этой сессии — законы о государственном контроле над уровнем цен на продукты, о соцподдержке «детей войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года) и о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц.

Налоги и ЖКХ

Предложение ввести прогрессивную шкалу подоходного налога включили в списки своих первоочередных законопроектов все оппозиционные фракции. «Справедливая Россия» настаивает на рассмотрении этой инициативы «на фоне прогрессирующего неравенства в России», сказал РБК депутат от партии Олег Шеин.

Как оппозиция хочет собирать налоги с состоятельных россиян

Депутаты оппозиционных фракций в разное время предлагали разные подходы к прогрессивной шкале налогообложения. В ЛДПР хотели освободить от налога ежемесячный доход до 180 тыс. руб., а на доход от 180 тыс. до 2,4 млн руб. установить налог в размере 13%, на доход от 2,4 млн до 100 млн руб. — 289 тыс. руб. плюс 30%. В КПРФ — 5% для лиц, имеющих доходы менее 100 тыс. руб., а для лиц с доходами свыше 3 млн руб. — от 15 до 25%. В «Справедливой России» — на доход до 5 млн руб. — 13%, от 5 млн до 50 млн руб. — 18%, от 50 млн до 500 млн руб. — 23%.

Приоритеты ЛДПР помимо прогрессивного налогообложения — это индексация пенсий работающим, отмена транспортного налога, льгота для инвалидов при оплате услуг ЖКХ, рассказал РБК Ярослав Нилов.

«Справедливая Россия» включила в число первоочередных также инициативу о государственной компенсации россиянам на оплату услуг ЖКХ, если те составляют 10% от их дохода, поправки, вводящие в Уголовный кодекс статью о «незаконном обогащении», и законопроект, отменяющий транспортный налог, рассказал РБК депутат Михаил Емельянов.

Терроризм и социальные выплаты

Единороссы в качестве приоритетных определили три законопроекта, запрещающих судебным приставам взыскивать долги с соцвыплат, а также поправки зампреда фракции Адальби Шхагошева в Уголовный кодекс, вводящие пожизненное наказание за вербовку террористов, сообщил РБК источник, близкий к руководству фракции «Единая Россия».

Некоторые из законопроектов, названных оппозицией приоритетными, уже рассматривались Думой и были отклонены, но затем снова вносились, напомнил РБК директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Проблема в том, что никто не хочет их принимать. Смысл существования сейчас системных оппозиционных партий — это изредка заявлять о себе, напоминать правительству, что существуют такие темы, пиариться на них, каждый раз получать отказ и снова предлагать эти темы», — говорит он.

Авторы: Мария Макутина, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , КПРФ , законопроект , новогодние каникулы
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