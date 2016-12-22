В Кремле выразили обеспокоенность сообщениями о событиях в Мьянме

Сообщения о притеснениях мусульман народа рохинджа в Мьянме, вызвавшие массовые акции протеста у посольства этой республики в Москве, «вызывают обеспокоенность», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения, они вызывают обеспокоенность», — заявил он, добавив, однако, что, «не имея реальной информации», он «не стал бы сейчас делать какие-то выводы».

Ранее, 3 сентября, в центре Москвы у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице состоялась несогласованная акция протеста мусульман. Участники неприятия выступали против «геноцида» их единоверцев в этой республике. По оценкам корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие порядка 800 человек. Из-за этого часть Большой Никитской временно была перекрыта.

В завершение акции протестующие поставили свои подписи в петиции российскому президенту, которая, по их словам, была направлена на то, чтобы «власти услышали» их позицию. Полиция проведению мероприятия не препятствовала. Как поясняли РБК в столичном главке МВД, «нарушений общественного порядка» в центре столицы полицейскими 3 сентября зафиксировано не было.

​Конфликт между представителями народа рохинджа — этническими бенгальцами-мусульманами, переселенными в Мьянму в XIX — начале XX века британскими властями, — и властями Мьянмы продолжается уже на протяжении нескольких десятилетий. Его эскалация произошла после перехода в 2011–2012 годах власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому. Рохинджа этих изменений не приняли, в связи с чем между ними и правительственными войсками начали происходить регулярные боестолкновения. В Нейпьидо рохинджа тем временем официально признали незаконными мигрантами и боевиками, которые поддерживают террористические организации.

Ранее, 1 сентября, Reuters со ссылкой на заявление армии Мьянмы сообщил о том, что в ходе столкновений правительственных сил и представителей рохинджа в течение недели погибли всего около 400 человек. При этом потери армии республики, согласно заявлению, из них составили только 15 человек.​