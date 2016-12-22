Кремль назвал обыски в консульстве в США «подрывом международного права»

Досмотр здания российского генконсульства в Сан-Франциско является «подрывом международного права», заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитирий Песков, передает корреспондент РБК.
«Наш МИД, — как заметил пресс-секретарь президента России, — подробно комментировал [это событие]». «Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожалением тем, что на лицо акт попрания международного права», — добавил он, подчеркнув также, что в связи с обысками «идет подрыв международного права».
«Предпринимаются действия, которые, очевидно, противоречат конвенции о дипломатических отношениях», — пояснил официальный представитель Кремля, заметив также, что, по его мнению, «это не может не вызывать полнейшего неприятия и сожаления».
«Предпринимаются шаги, которые ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Мы сожалеем в этой связи», — резюмировал Песков. Отвечая на вопрос, о том, чем Россия ответит на обыски в российских диппредставительствах, пресс-секретарь Владимира Путина предложил дождаться «точки зрения главы государства на этот счет».