Кремль назвал обыски в консульстве в США «подрывом международного права»

Обыски в консульстве России в Сан-Франциско являются «актом попрания международного права», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва, по его словам, может только выразить в связи с этим глубочайшее сожаление

Досмотр здания российского генконсульства в Сан-Франциско является «подрывом международного права», заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитирий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наш МИД, — как заметил пресс-секретарь президента России, — подробно комментировал [это событие]». «Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожалением тем, что на лицо акт попрания международного права», — добавил он, подчеркнув также, что в связи с обысками «идет подрыв международного права».

«Предпринимаются действия, которые, очевидно, противоречат конвенции о дипломатических отношениях», — пояснил официальный представитель Кремля, заметив также, что, по его мнению, «это не может не вызывать полнейшего неприятия и сожаления».

«Предпринимаются шаги, которые ведут к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Мы сожалеем в этой связи», — резюмировал Песков. Отвечая на вопрос, о том, чем Россия ответит на обыски в российских диппредставительствах, пресс-секретарь Владимира Путина предложил дождаться «точки зрения главы государства на этот счет».