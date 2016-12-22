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В представительстве ЕС назвали срок нового транша в €600 млн Украине
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В представительстве ЕС назвали срок нового транша в €600 млн Украине
Политика, 18:25
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В представительстве ЕС назвали срок нового транша в €600 млн Украине
Европейский союз рассчитывает перевести второй платеж Украине в размере €600 млн в начале следующего года. Всего ЕС намерен предоставить Киеву €1,8 млрд тремя равномерными платежами по €600 млн
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в €600 млн Украина получит в начале 2018 года. Об этом первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жослин Гитон рассказал в интервью «Украинским новостям».

По его словам, между принятием решния о переводе средств и воплощением его в жизнь может быть «небольшая техническая задержка в несколько недель», однако, «если все будет хорошо», деньги будут переведены Киеву «в самом начале следующего года».

Он также подчеркнул что срок перевода очередного транша Украине — «сугубо технический вопрос». «Программа макрофинансовой помощи была принята несколько лет назад, и сроки предоставления каждого транша были установлены изначально», — отметил Гитон.

Гитон такжде отметил, что ЕС ожидает от Укарины выполнения всех условий, предусмотренных соглашением, а частности — отмены запрета Верховной рады на экспорт древесины. ​«Мы все еще очень ждем, что все условия будут выполнены. Эти вопросы поднимал вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис с премьер-министром Украины, их также обсуждали президент Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Совета ЕС Дональдом Туском», — сказал Гитон.

В марте 2015 года Совет Европейского союза принял решение выделить кредит Украине в рамках марофинансовой помощи в размере €1,8 млрд на поддержку экономической стабильности страны и реформы, необходимые по согласованию с МВФ для поддержания платежного баланса Киева.  В июле того же года Киев получил первый транш в размере €600 млн.

Предоставление помощи было рассчитано на два с половиной года — средства должны выделяться в виде кредита тремя траншами в размере €600 млн каждый с максимальным сроком погашения 15 лет. Взамен Украина обязуется провести ряд реформ, в том числе политических.

О том, что Европейская комиссия добрила выделение второго транша макрофинансовой помощи Украине, сообщил на своей странице в апреле 2017 года. Тогда об этом на своей странице в Twitter написал президент страны Петр Порошенко.

Необходимым условием для перевода второго платежа является отмена введенного в 2015 году моратория на экспорт леса-кругляка, дискриминационный по отношению к ЕС. В ноябре 2016 года Юнкер обещал Украине третий транш кредита на сумму €600 млн в обмен на возобновление экспорта,  однако до сих пор украинские власти  не сняли это ограничение. 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина , Европейский Союз , транш , макрофинансовая помщь
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