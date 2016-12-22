Квартирный осмотр: зачем США усилили скандал с российскими дипобъектами

Между обыском и осмотром
«Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сотрудники ФБР США 2 сентября посетили здание торгового представительства России в Вашингтоне. Он также сообщил, что российский лидер проинформирован об этом, и предложил дождаться реакции главы государства, когда его спросили о возможных ответных действиях России.
О том, что в зданиях торгпредств России в Вашингтоне и Нью-Йорке и генконсульства в Сан-Франциско власти США намерены провести обыски, говорилось в обнародованных вечером 1 сентября заявлениях Министерства иностранных дел России и официального представителя ведомства Марии Захаровой. В своем Facebook Захарова описала видеокадры, на которых, по ее словам, видно, как сотрудники ФБР проводят обыски в российских загранучреждениях. На выложенном Захаровой 3 сентября видеоролике мужчина в галстуке стучится в двери двух квартир в здании генконсульства в Сан-Франциско. Когда ему открывают, он, не представляясь, входит, быстро осматривает помещение и уходит.
Государственный департамент и ФБР США ситуацию не комментировали. Однако в комментарии высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который был разослан в американские СМИ, говорится, что имели место не обыски, а осмотры помещений, которые должны были перейти в собственность США. Со ссылкой на это письмо Foxnews сообщает, что здания российских дипломатических представительств были осмотрены представителями Госдепартамента в сопровождении российских дипломатов. «Эти инспекции были проведены для того, чтобы обеспечить безопасность и защиту объектов и подтвердить, что российское правительство освободило здания», — цитирует разосланное письмо агентство AP.
Сообщения о том, что американские официальные лица собирались взломать двери или что агенты ФБР участвуют в зачистке помещений, являются ложными, утверждается в комментарии американского внешнеполитического ведомства (его текст опубликовал корреспондент Foxnews в Twitter).
Как рассказал «РИА Новости» торговый представитель России в Вашингтоне Александр Стадник, американская сторона считает, что здание торгпредства лишилось дипломатического иммунитета с середины дня 2 сентября. Примерно в это время начался досмотр помещения представителями США; он проходил в присутствии сотрудников посольства. Об этом «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин. Досмотр продолжался около четырех часов.
Спор о конвенции
Мария Захарова назвала действия США «правовым беспределом», глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий — «беспрецедентным и грубейшим нарушением норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года». Власти США, «сняв в считаные минуты дипломатический иммунитет с торгпредства РФ, односторонне толкуют нормы конвенции для оправдания собственного произвола», заявил он журналистам.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, дипломатическая собственность того или иного государства в стране пребывания неприкосновенна. «Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий», — говорится в ст. 22 конвенции.
«США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законодательство США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в требовании к России закрыть эту дипломатическую собственность», — говорится в разосланном комментарии чиновника госдепартамента.
Формально США ничего не нарушали, так как провели осмотр на территории российских дипломатических объектов, когда они уже формально переходили в собственность страны, говорит юрист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Он также указывает на то, что американское национальное законодательство имеет приоритет над международным, поэтому юридически Вашингтон не нарушает международное право, так как действует в соответствии со своей Конституцией.
Проводившиеся американской стороной мероприятия в российских дипломатических объектах противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, они политически мотивированы и «имеют весьма сомнительный законный характер», не согласна Марина Силкина, кандидат юридических наук и юрист в области международного права.
«Унизительная процедура»
США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торгпредства в Нью-Йорке и Вашингтоне 31 августа в ответ на ранее выдвинутое Москвой требование сократить количество сотрудников американской дипмиссии на 755 человек. У России и США, таким образом, останется равное количество консульств — по три.
То, что США провели досмотр в российских дипломатических объектах, говорит о кризисе доверия между Вашингтоном и Москвой, считает американист Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Можно сказать, что это дипломатическая воронка, эскалация взаимных мер и санкций, но без предшествовавшей волны обвинений в адрес России, превращения российских дипломатов в общественном мнении США в «токсичных». Даже эта эскалация могла бы иметь более цивилизованные формы», — сказал эксперт РБК.
«До сих пор мы не слышали о том, чтобы инспекторы нашего МИДа считали по головам американских дипломатов, которым дозволено остаться в России. Да и сроки выполнения российских требований были гораздо более разумными, не в течение двух дней, хотя по количеству высылаемых дипломатов Россия, конечно, тоже установила печальный «мировой рекорд», — обращает внимание Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского университета. «Действия администрации Трампа выглядят как неоправданно жесткие и находящиеся на грани дипломатических приличий. Очевидно, что Трамп изо всех сил пытается показать, что он не пророссийский президент, и наносит российско-американским отношениям раны, которые очень трудно будет залечить», — заключает Цветков.