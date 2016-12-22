Сотни мусульман вышли на акцию протеста у посольства Мьянмы в Москве

У посольства Мьянмы в Москве сотни мусульман собрались на несогласованную акцию протеста против притеснения их единоверцев в этой стране. По словам протестующих, в Мьянме происходит геноцид мусульман, они скандируют «Аллаху Акбар»

Фото: страница Татьяны Владимировой «ВКонтакте»

Сотни мусульман вышли в воскресенье, 3 сентября, на акцию протеста к посольству Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве, передает корреспондент РБК. Акция началась около 10:00 мск, собравшиеся скандируют «Аллах Акбар», молятся на принесенных с собой ковриках и требуют переговоров с представителями посольства. Они обвиняют правительство страны в терроризме и геноциде мусульман.

Видео: Юлия Спиридонова / РБК

У посольства также находятся несколько десятков сотрудников полиции, они не вмешиваются в происходящее, несмотря на то, что акция мусульман не была ранее согласована с местными властями.

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В пресс-службе МВД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об акции у посольства Мьянмы в Москве. «У меня нет информации об акции. Нарушений общественного порядка в центральной части города нет», — сообщили в ведомстве.

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Однако, как уточнили РБК в аппарате уполномоченного по правам человека в Чеченской республике, в понедельник, 4 сентября, подобный митинг против геноцида мусульман в Мьянме должен был пройти в Грозном и в Дагестане. Акция, по словам собеседника РБК, в столице Чечни должна была начаться на площади напротив главной мечети Чечни в 10:30 мск. Планируется, что в мероприятии примут участие десятки тысяч жителей республики, выступающие против притеснения «народа рохинджа в Мьянме», пояснили в аппарате республиканского уполномоченного по правам человека.