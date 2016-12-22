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СМИ узнали о планах Мэй одобрить выплату Лондоном £50 млрд за выход из ЕС
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СМИ узнали о планах Мэй одобрить выплату Лондоном £50 млрд за выход из ЕС
Политика, 14:21
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СМИ узнали о планах Мэй одобрить выплату £50 млрд за выход из ЕС
Сумма отступных, которые Лондон заплатит Брюсселю за выход из состава ЕС, может вырасти до £50 млрд (€54,3 млрд). Позиции кабмина Терезы Мэй ослабли после парламентских выборов, поэтому торговаться о меньшей сумме Лондону сложно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в октябре может одобрить «политически взрывоопасный» законопроект об увеличении итогового счета за выход страны из Евросоюза до £50 млрд (€54,3 млрд). Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

Согласно планам, которые сейчас обсуждают в недрах британского кабинета министров, Лондон будет выплачивать Брюсселю от £7 млрд (€7,6 млрд) до £17млрд (€18,5 млрд) в год на протяжении следующих трех лет, прежде чем окончательно прекратит делать отчисления в бюджет Европейского союза.

Как рассказал газете на условиях анонимности «близкий союзник» Терезы Мэй, окончательный счет за выход страны из ЕС может вырасти как минимум на £20 млрд, так как премьер-министр потеряла сильную переговорную позицию после выборов в Великобритании: партия консерваторов лишилась большинства в британском парламенте в начале июня. Терезе Мэй для того, чтобы получить большинство мест в парламенте, не хватило всего восьми голосов, хотя перевыборы были задуманы для того, чтобы упрочить позиции партии накануне Brexit.

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«Мы рассматривали увеличение выплат на £20–30 млрд, однако теперь он [счет] ближе к £50 млрд», — сказал собеседник издания.

The Times также отмечает, что Тереза Мэй не разглашает план по выплатам ЕС, поскольку опасается столкнуться с критикой со стороны евроскептиков.

Официально ЕС пока не назвал сумму отступных для Лондона за выход из Европейского союза.

В мае Financial Times сообщила, что общий объем требований со стороны Евросоюза к Великобритании в связи с Brexit может составить €100 млрд.

Как сообщала газета, ​переговорщики из ЕС по просьбе «нескольких стран-членов» пересмотрели свои расчеты в сторону увеличения обязательств Лондона и предложили включить в общий счет европейские сельскохозяйственные субсидии (на этом, по данным издания, настояли Франция и Польша), а также административные расходы Евросоюза на 2019–2020 годы.

Кроме того, от Великобритании могут потребовать выплаты своей доли в будущих траншах по кредитам таким странам, как Украина и Португалия. Деньги будут возвращены Великобритании по мере погашения долгов, по различным оценкам, итоговая суммы выплат Брюсселю может составить от €60 млрд до 100 млрд.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , «Брекзит»
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