Украина заявила об усилении границы на время учений «Запад-2017»

Госпогранслужба Украины усилит охрану государственной границы на время российско-белорусских учений «Запад-2017». Ранее Минобороны Украины пообещало провести в это же время учения «Несокрушимая стойкость-2017»

Фото: Андрей Кравченко / «Украинское фото»

В связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017» государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиленно участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — отметил он.

По словам Слободяна, в Белоруссиию задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. «Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны страны сообщило, что ​Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сентябре проведут учения «Несокрушимая стойкость-2017» с привлечением войск и оперативных резервов. Учения пройдут одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017».

«С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений «Запад-2017», был уточнен порядок подготовки Вооруженных сил Украины в текущем году», — приводятся в сообщении слова начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. По его словам, учения нужны для формирования «готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины».

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что западные страны в связи с учениями «Запад-2017» должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к агрессии.

Еще в апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко рассказал, что получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко заверения в том, что учения не станут подготовкой для вторжения на Украину. Порошенко заявил тогда, что у него «нет никаких сомнений в исключительно добрых намерениях Белоруссии». Однако из-за того, что у Минска хорошие отношения с Москвой, нужно было получить такие гарантии, заявил украинский президент.



«И поэтому для меня было чрезвычайно важным, что я получил от главы Белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи украинской границы не превратятся в подготовку РФ плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории», — сказал тогда Порошенко.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие 12,7 тыс.‭ ‬военнослужащих.‭ Как заверило Минобороны России, помимо антитеррористической направленности,​ учения носят сугубо оборонительный характер.