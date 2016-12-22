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Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии
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Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии
Политика, 12:05
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Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии
США должны немедленно одуматься и вернуть захваченные объекты российской дипломатической миссии, говорится в официальном заявлении МИД России
Торговое представительство России в Вашингтоне (Фото: Eric Baradat / AFP)

Министерство иностранных дел России в специальном заявлении призвало американские власти одуматься и немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты.

«Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — говорится в заявлении.

МИД обвинил США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, «которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом», а также в закрытии доступа в торгпредство в Нью-Йорке.

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Всю ответственность за «продолжающуюся деградацию» отношений между Россией и США МИД возложил на американскую сторону. При этом было отмечено, что от этих отношений «во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности»​.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя решение США закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и еще двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне, заявил, что американские власти «продолжают громить двусторонние отношения» и не задумываются о последствиях для международной стабильности. Он назвал происходящее видом «рейдерского захвата». Ушаков напомнил, что когда он был послом, все тоже было «неоднозначно и тяжело», но при этом было и «проще». Так, пребывание Джорджа Буша-младшего на посту президента началось с высылки 50 российских дипломатов, напомнил он. Россия тогда дала ответ, и на «этом все прекратилось». После саммита президентов Буша и Владимира Путина «отношения между двумя странами начали развиваться», сказал Ушаков.

Госдепартамент США объявил о решении закрыть российские диппредставительства в трех городах 31 августа 2017 года. В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который назывался «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорится, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 сентября заявила, что американские власти планируют провести в генконсульстве России в Сан-Франциско обыск. Захарова резко осудила действия американских властей. «Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — пояснила она тогда.

2 сентября российские дипломатические объекты действительно посетили сотрудники силовых служб США. В Госдепе это назвали «обходом диппредставительств, которые должны были перейти под контроль США». МИД России опубликовал серию видеозаписей обысков, которые были названы нарушающими международное право.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , МИД России , дипломатические миссии
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