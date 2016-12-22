В Госдепе объяснили причину обысков в российских диппредставительствах

В Госдепе считают, что появление сотрудников ФБР в российских диппредставительствах в Сан-Франциско и Вашингтоне не было обыском

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Как сообщил изданию The Hill высокопоставленный собеседник в американском внешнеполитическом ведомстве, «в субботу представители американских властей и сотрудники посольства России совершили обход диппредставительств, которые должны были перейти под контроль США». «Это было сделано для того, чтобы дипломаты их освободили, обеспечить безопасность и защиту зданий», - заявил он.

По итогам «обхода» представитель Госдепа подтвердил, что российские власти согласились освободить здания.

В свою очередь генеральный консул России в Сан-Франциско Сергей Петров подтвердил агентству «РИА Новости», что диппредставительство уже закрыто. По его словам, здание передано американским властям, однако проживающим там дипломатам разрешили находиться в нем до 1 октября.

В МИД России, публикуя видео из Сан-Франциско, назвали действия американских представителей «осмотром», который был проведен в нарушение международного права и собственного законодательства.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия американских представителей обыском, охарактеризовав его как «торжество демократии».