КНДР сообщила о получении водородной бомбы

Информационное агентство КНДР сообщило о получении водородной бомбы. С новыми разработками ознакомился лично глава государства Ким Чен Ын

Ким Чен Ын на встрече со специалистами по ядерному оружию (Фото: KCNA / Reuters)

В сообщении телеграфного агентства ЦТАК говорится о том, что Ким Чен Ын встретился с учеными Института ядерного оружия, которые рассказали ему о значительном прогрессе в усилении военного потенциала страны. В частности они продемонстрировали ему водородную боеголовку, которую можно установить на новую баллистическую ракету.

Ким Чен Ын поблагодарил ученых за то, что они создают термоядерное оружие, опираясь на собственную технологию. Он выразил удовлетворение тем фактом, что работы по заданию партии идут без срывов.

В сообщении ЦТАК говорится, что водородная бомба была создана в полном соответствии с идеями чучхе. Ее появление должно позволить КНДР создавать ядерное оружие в количествах, которое будет необходимо стране.

В конце августа Северная Корея испытала баллистическую ракету «Хвасон-12», которая по версии командования КНДР может достичь американского острова Гуам в Тихом океане. В ходе тестов ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в воду. Пхеньян назвал эти испытания «прелюдией» перед ракетной атакой базы США.