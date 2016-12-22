Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США

За попытками вмешательства в президентские выборы в США могут стоять американские хакеры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.
«Хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию», — сказал российский лидер.
По его словам, им «по каким-то причинам» в ходе политической борьбы было выгодно выпустить информацию о влиянии России в избирательный процесс США. «Они ее выпустили, сославшись на Россию», — добавил российский лидер.
Путин также спросил ведущую телеканала Мегин Келли, может ли она себе такое представить, и, не дожидаясь ответа, заключил: «Я могу».
Во время встречи с руководителями международных информационных агентств, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Владимир Путин уже подчеркивал то, что Россия на государственном уровне не занимается хакерской деятельностью, в которой ее обвиняют, и не поддерживает хакеров.
Путин добавил, что кибератаки не могут кардинально повлиять на ход предвыборной кампании в другом государстве. «Ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты», — отметил президент.
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