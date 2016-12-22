ЦИК обнародовал имена спонсоров «Единой России», КПРФ и «Яблока»

Центризбирком опубликовал финансовые отчеты политических партий за 2016 год. Почти все партии, участвовавшие в выборах в Госдуму, получили на свои счета больше средств, чем годом ранее

Фото: Олег Яковлев / РБК

На выборы Госдумы три парламентские партии потратили от четверти до половины средств, полученных ими в 2016 году, следует из опубликованных Центризбиркомом финансовых отчетов политических партий за 2016 год. В избирательные фонды больше всего перечислила денег «Единая Россия», получившая рекордную сумму пожертвований, и ЛДПР, которая почти все деньги потратила на думскую кампанию и пропагандистскую деятельность.

Щедрость власти

Самая значительная сумма поступила на счет «Единой России»: в 2016 году ее доход составил 8,2 млрд руб., это почти на 3 млрд больше, чем в 2015 году. Из бюджета партии было выделено 3,6 млрд руб., а от спонсоров она получила 4,3 млрд руб. — это в четыре раза больше, чем в позапрошлом году.



Почти все внесенные в год выборов средства единороссы потратили. Больше всего было перечислено в избирательные фонды на выборах Госдумы - 2,3 млрд руб. (1,6 млрд в фонд партии и 685 млн в фонды кандидатов). На пропагандистскую деятельность единороссы израсходовали в прошлом году почти миллиард рублей.



Всего на «Единую Россию» средства пожертвовали 619 юридических лиц. Эта цифра стала рекордной за все годы: в 2015 году на партию пожертвовали средства 375 юрлиц, а в год прошлых парламентских выборов партии помогли 132 компании.



Самой щедрой оказалась ОАО «Томская домостроительная компания», перечислившая 45 млн руб (по закону юрлицо может перечислить партии в год не более 43,3 млн руб., лишние деньги возвращаются). Ее генеральный директор, согласно сайту компании, Александр Шпетер. Ее генеральный директор, согласно информации на сайте компании, Александр Шпетер. Он переизбрался осенью 2016 года в заксобрание Томской области.



На втором месте — дальневосточная рыбная компания «Океанрыбфлот», она перечислила почти столько же - 44,9 млн руб. Одним из ее акционеров, как писал ранее РБК является сенатор от Камчатки Валерий Пономарев. Он сохранил статус самого состоятельного члена Совфеда, заработав в прошлом году 2,6 млрд рублей.



На третьем месте — Московской областной фонд регионального сотрудничества и развития. Его президентом, по данным сайта подмосковных единороссов, является химкинский городской депутат Александр Якушин.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В десятке крупнейших жертвователей — структуры, которые решили помочь «Единой России» впервые. Это, в первую очередь, ряд московских строительных компаний (например, «Московская инженерно-строительная компания» пожертвовала 43,3 млн руб.).МИСК выполняет крупные инфраструктурные проекты столичных властей, в частности компания выиграла тендеры на строительство участка Северо-восточной хорды и комплексное благоустройство Щелковского шоссе.



Среди тех, кто пожертвовал «Единой России» более 40 млн руб. есть компании, которые неоднократно выигрывали подряды РЖД — «Объединенная строительная компания 1520», «Производственно-коммерческое предприятие Мобойл» и ООО «Рейлтех».

В список спонсоров вновь вернулись фонды поддержки «Единой России», в 2013 и 2014 годах именно эти фонды перечисляли большую часть средств для партии, а в отчете за 2015 год этих юрлиц почти не осталось. Такие фонды аккумулировали средства региональных спонсоров и уже сами перечисляли деньги партии.



Самым щедрым частным жертвователем единороссов оказался некий Михаил Генералов. На втором месте (4,3 млн) — Владимир Скоч, отец депутата Госдумы Андрея Скоча, одного из самых богатейших парламентариев. В десятке крупнейших спонсоров — 32-летний первый замруководителя регионального исполкома «Единой России» в Тамбовской области и глава регионального комитета по борьбе с коррупцией Антон Филатов.

Оппозиционные траты

Из оппозиционных парламентских партий больше всего средств в 2016 году поступило КПРФ – 2,19 млрд руб. (в позапрошлом – 1,5 млрд руб.). Из бюджета партия получила 1,4 млрд руб., вступительные и членские взносы составили 99 млн руб., а пожертвования в выборный год достигли 667 млн руб.

Максимально возможную по закону сумму годового пожертвования партии от юрлица в 43 млн руб. внесли «Производственно-коммерческое предприятие Кунцево», топливная компания «Транснафта». В прошлом годовом отчете партии эти компании не фигурировали, в отличие от «Юг-нефтепродукт», которая в выборный год увеличила свое пожертвование с 2 млн руб. в 2015 году до 43 млн руб. Такую же сумму перечислила коммунистам «дочка» «Юг-нефтепродукта» «Расчетно-Кредитный банк».

По 4 млн руб. пожертвовали в прошлом году партии около трети нынешних депутатов Госдумы от КПРФ, по столько же отдали партии коммунисты, не переизбравшиеся в новую Думу (экс-депутаты Андрей Андреев, Борис Кашин, Сергей Обухов, Вадим Соловьев).

Все внесенные средства были израсходованы. В отличие от единороссов траты коммунистов на избирательные фонды на выборах Госдумы (376 млн руб.) оказались меньше затрат на содержание региональных отделений (650 млн руб.) Значительная сумма была потрачена на пропагандистскую деятельность — 625 млн руб. (в 2015 году 222 млн руб.).

Почти столько же получила в 2016 году «Справедливая Россия» - 2,18 млрд руб. (на миллиард больше, чем в 2015 году). Финансирование из бюджета составило 956 млн руб., тогда как почти 1,2 млрд руб. пожертвовали юридические и физические лица.



Все эти средства были израсходованы. Больше всего партийных денег было направлено на пропагандистскую деятельность — почти 800 млн руб. На избирательные фонды партии и ее кандидатов на думских выборах ушло 514 млн руб. В седьмой Думе фракция справороссов оказалось самой малочисленной, хотя в предыдущем созыве занимала третье место.



По мнению Олега Шеина, входящего в президиум центрального совета «Справедливой России» увеличение финансирования в прошлом году связано исключительно с тем, что «это был выборный год, и, понятно, что партия аккумулировала больше средств». Все доходы и расходы справороссов он назвал в комментарии РБК «рутинными», отметив, что никаких серьезных изменений в их структуре по сравнению с прошлыми годами нет.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

При этом, как писал ранее РБК, в декабре прошлого года справороссы стали фигурантами скандала, когда бывшие сотрудники центров защиты прав граждан, созданных партией, обвинили ее в невыплате зарплат. Бывшие сотрудники называли сумму приблизительно в 50 млн руб. долга, в руководстве «Справедливой России» отмечали, что «сумма явно меньше», но факт задолженности признавали. В начале 2017 года долги были погашены, сообщали ранее РБК в руководстве партии.

Среди частных жертвователей самым щедрым оказался Вячеслав Ковтун из Сергиева-Посада — он перечислил в фонд партии более 6 млн рублей. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством на сайте партии указан в качестве руководителя сергиево-посадского отделения справороссов. В пятерке жертвователей и экономист Михаил Делягин (перечислил более 4 млн руб.), он баллотировался в депутаты Госдумы, но не избрался.

Немногим больше чем в довыборный год в 2016 году получила ЛДПР - 1,3 млрд руб., из них 843 млн руб. бюджетных средств и 368 млн руб. пожертвований (почти все деньги от юрлиц). По 43 млн руб. внесли шесть компаний, которых не было в спонсорах в 2015 году («Велес», «Квант», «Орлец», «Бриг», «Форсаж», «Фортуна»). Из депутатов Госдумы средства в партию перечислили Дмитрий Савельев (800 тыс. руб.) и Владимир Сысоев (1,4 млн руб.).

Полученную сумму партия потратила преимущественно на избирательные фонды во время думской кампании (519 млн руб.) и пропагандистскую деятельность (444 млн руб.). Партия приблизилась ко второму месту на выборах Госдумы, лишь немного уступив КПРФ, хотя еще в шестом созыве имела самую малочисленную фракцию.

Политолог Алексей Макаркин отмечает в комментарии РБК, что не стоит напрямую связывать список юрлиц, указанных в официальном финансовом отчете партии, и ее реальных спонсоров. «Когда этот отчет готовится, эта информация детально анализируется, и тогда в списке могут появиться компании, названия которых ничего не говорят, но при этом они связаны с реальными спонсорами», — сказал он. Рекордное число спонсоров эксперт объясняет тем, что существует ограничение на пожертвования, при этом думская кампания потребовала куда больших вложений, чем в прошлые годы, так как это были выборы не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам.

Непарламентский доход

Из 71 непарламентской партии 33 не получили в прошлом году никаких средств. Самый большой доход, 481 млн руб., за прошлый год задекларировало «Яблоко». Из этой суммы 267 млн руб. партия получила из федерального бюджета, однако на сентябрьских выборах в Госдуму она не смогла преодолеть 3%-ный барьер и лишилась госфинансирования. Также «Яблоко» получило несколько крупных пожертвований, из них пять переводов по 43,3 млн руб. от пяти разных компаний, которые, по данным базы «Картотека», зарегистрированы по одному адресу в Москве. В 2015 году партия получила почти в два раза меньшую сумму — 250 млн руб., из них 247 млн руб. — за счет господдержки.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

На 30 млн руб. меньше, чем «Яблоко», задекларировала «Партия Роста», созданная бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Крупные суммы партии пожертвовали ПАО «Абрау-Дюрсо», которым руководит сын уполномоченного Павел Титов, и компания «Колабыт», которая, по информации «Картотеки», входит в холдинг «Норильский никель».

На третьем месте по уровню доходов среди непарламентских партий — «Патриоты России». За прошлый год она, согласно декларации, получила 104,2 млн руб. (на 40 млн руб. больше, чем в 2015 году). Из этой суммы большую часть — 58 млн — составили пожертвования от юридических лиц, еще 16 млн партии пожертвовали физические лица, в том числе ее лидер Геннадий Семигин.

На четвертом месте по доходам за 2016 год — «Родина», которая получила 67,7 млн руб. (в 2015 - 44,7 млн руб.), на пятом — «Гражданская платформа» с 62,3 млн руб. пожертвований (годом ранее она получила 30,2 млн).

ПАРНАС в 2016 году задекларировал 45,1 млн руб. полученных средств (в 2015 – 9,8 млн), «Партия пенсионеров за справедливость» - 13,3 млн руб. (в 2015 – 14,3 млн), а «Альянс Зеленых» Олега Митволя – 1,5 млн (в 2015 — 662 тыс.).

«Яблоко», «Партия Роста», «Родина», «Гражданская платформа» большую часть средств в 2016 году потратили на выборы в Госдуму: около половины поступлений партии перевели в избирательные фонды. «Патриоты России» и «Партия пенсионеров за справедливость», которые также принимали участие в думской кампании, большую часть своих средств вложили в содержание региональных штабов и в пропагандистскую деятельность.