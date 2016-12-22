Россия призвала США к ответу по введенным против своих граждан санкциям

Россия рассчитывает получить от США объяснения о причинах введения санкций в отношении россиян, которых Вашингтон заподозрил в связях с КНДР. Под ограничения, введенные США 1 июня, попали также и нефтегазовые компании

Владимир Сафронков (Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press)

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности международной организации, которое прошло в пятницу, 2 июня, заявил, что российские власти рассчитывают получить от США разъяснений о введении санкций в отношении россиян и некоторых российских компаний, которые в Вашингтоне заподозрили в сотрудничестве с КНДР, передает «РИА Новости».

​«Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны», — сказал он.

По его мнению, такие действия американских властей вызывают «недоумение и глубокое разочарование».

Речь идет об ограничительных мерах, введенных Министерством финансов США 1 июня против Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова (власти США обвинили ее в поставках нефти в КНДР), которого называют соратником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Под санкции также попала дочернее предприятие компании Худайнатова «ННК Приморнефтепродукт» и зарегистрированное в Москве ООО «АРДИС-Подшипник», которое обвиняют в связи с северокорейской корпорацией «Тангун».

Также санкции распространились и на одного российского гражданина — Игоря Мичурина, генерального директора объединенного общества. По данным американского Минфина, он часто выступает в качестве бизнес-партнера представителей «Тангун» в Москве.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва сожалеет, что введение США новых санкций произошло уже после прихода к власти в стране Дональда Трампа.