Facebook наймет 1 тыс. человек из-за данных о покупках рекламы из России

После покупок в соцсети политических объявлений из России Facebook решил нанять для проверки рекламы 1 тыс. сотрудников. Данные для дела «о вмешательстве России» компания предоставит конгрессу

Фото: Stefanie Loos / Reuters

Компания Facebook планирует нанять еще 1 тыс. сотрудников для проверки рекламных объявлений. Об этом говорится в заявлении компании.

Подобные меры, по данным представителей Facebook, будут предприниматься в рамках усилий компании, направленных на то, чтобы «помешать России и другим странам использовать социальную сеть для вмешательств в чужие выборы».​

О том, что Россия за несколько месяцев до и после президентских выборов в США покупала в Facebook порядка «3 тыс. политически разовых объявлений» в социальной сети, сообщили в сентябре. Этой информацией позже заинтересовались в американских органах власти. Данные о купленных из России рекламных объявлениях Facebook предоставила сенату, а 2 октября — передаст конгрессу США для расследования дела о «вмешательстве России» в американскую президентскую кампанию в 2016 году.

В самой социальной сети после этого объявили о ряде шагов, которые компания планирует предпринять, чтобы впредь «удержать» правительства от злоупотреблений Facebook для политической рекламы во время предвыборного периода. В частности, Facebook Inc., как отмечал главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг, надеялась пересмотреть свои принципы обработки платных политических рекламных объявлений.

Для этого, как утверждается в опубликованном 2 октября заявлении социальной сети, в следующем году Facebook наймет «более 1 тыс. человек» для проверки рекламных объявлений, а также инвестирует больше средств в программное обеспечение для автоматического определения рекламы и автоматического удаления ее.

«Просмотр объявлений означает оценку не только содержания самой рекламы, но и контекста, в котором она была куплена», — уточнили в Facebook обязанности новых сотрудников, добавив также, что людям, которые займутся контролем рекламных объявлений в социальной сети, также предстоит «оценивать целевую аудиторию» рекламы.

По данным на конец прошлого года, в Facebook, как напоминает Reuters, официально были трудоустроены 17 048 сотрудников. Однако в мае представители компании также заявляли о том, что в 2018 году они надеются нанять еще 3 тыс. человек для того, чтобы ускорить удаление видеороликов, на которых демонстрируются кадры убийств, самоубийств и других насильственных действий.

Как и другие компании, которые продают рекламное пространство, объявления в Facebook покупаются в том числе для политической рекламы. Согласно нынешним правилам социальной сети компания запрещает только публикацию объявлений, содержащих признаки насилия, дискриминацию по расовому признаку, а также рекламирующих продажу наркотиков.

Однако, имея более 5 млн рекламодателей, размещающих свои объявления на Facebook, компания, как замечает Reuters, испытывает трудности с соблюдением всех своих внутренних правил. ​Так, 2 октября в социальной сети также сообщили о том, что в дальнейшем собираются корректировать свою политику «для предотвращения рекламы, в которой используются еще более тонкие проявления насилия». Что именно в компании имели под этим в виду, в Facebook не уточнили.