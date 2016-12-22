МИД назвал захватчиками обыскавших генконсульство России в Сан-Франциско

МИД России назвал захватчиками сотрудников спецслужб США, которые проводили обыски в здании генконсульства России в Сан-Франциско. Они взяли под контроль не только служебную, но и жилую часть дипломатического представительства

Здание генконсульства России в Сан-Франциско (Фото: Stephen Lam / Reuters)

МИД России назвал «захватчиками» сотрудников спецслужб США, которые участвовали в обысках зданий дипломатической собственности в Сан-Франциско, об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

Власти США «полностью захватили» все помещения Генконсульства России, подчеркнули в МИДе. В том числе, жилую часть административного здания и отдельную резиденцию Генконсула. Также спецслужбы «уже месяц хозяйничают» в служебной зоне консульства.

«Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они — захватчики. Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол», — заявили в МИДе. В ведомстве отметили, что входные двери в дипломатические объекты России в Сан-Франциско были взломаны, внутри «устроен тотальный обыск».





МИД подчеркнул, что никогда не давал властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета. «Не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал», — говорится в заявлении МИДа. «Резервируем за собой право на ответ», — заключили в российском ведомстве, отметив, добавив, что «краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности».

Ранее в понедельник, 2 октября, российский МИД заявил, что спецслужбы США в нарушение собственных и международных законов пытались проникнуть на российские дипломатические объекты в Сан-Франциско.

В начале сентября в российском МИДе рассказали, что на территории генконсульства России в США проходят обыски.

Позднее официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала про «неизвестные работы» в дипломатических зданиях российского консульства, где «эти люди уродуют паркет» и «хозяйничают без разрешения». Захарова пообещала зафиксировать все изменения для того, чтобы потом учесть их в иске, который подготовит российская сторона.

На следующий день Госдеп опроверг сообщения об обысках в российском генконсульстве в Сан-Франциско. «Обвинения со стороны российского правительства, в том числе, что официальные лица США обыскивали или повредили генеральное консульство в Сан-Франциско или какие-либо другие здания, являются ложными», — заявил представитель госдепартамента.

Там также отметили, что власти США разрешили российским гражданам, живущим в квартирах в консульстве, остаться там до 1 октября. В связи с этим необходимо «ограничить доступ к нежилым частям здания консульства» — построить перегородку. В Госдепе подчеркнули, что «проинформировали российское правительство о необходимости этих строительных работ до того, как они начались», и «пригласили российских официальных лиц наблюдать за проводившейся работой». Служебную часть консульства действительно оцепила полиция, заявлял до этого генконсул России в Сан-Франциско Сергей Петров. При этом в жилой части продолжали «жить сотрудники».



1 сентября генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто. Как пояснили в США, это стало ответной мерой на решение о сокращении числа американских сотрудников дипмиссии в России, которое также вступило в силу в этот день.