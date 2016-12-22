Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,79 EUR Нал. 68,41 67,86 USD Бирж. 57,94 +0,46 EUR Бирж. 68,00 +0,07 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4379,94 +2,72 ММВБ 2075,72 -0,07% РТС 1128,69 -0,71% Brent 55,93 -1,06% DJIA 22523,06 +0,53% Nasdaq 6504,80 +0,14% FTSE 7438,84 +0,90%
Европарламент проведет дебаты о референдуме в Каталонии
Лента новостей
В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры 20:28, Общество Telia выставила на продажу часть своих акций «МегаФона» 20:22, Технологии и медиа Орденоносный Ашхабад: что обсуждали Путин и Бердымухамедов 20:14, Политика Путин выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе 20:09, Политика ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса 19:48, Общество Российскую прыгунью номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 19:41, Спорт Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении 19:35, Политика Дорожная камера в Москве ошибочно выписала 10 тысяч штрафов 19:34, Авто СМИ узнали о получении Минобороны доступа к системе киберзащиты Пентагона 19:24, Политика Бастрыкин попросил Володина ввести уголовное наказание для юрлиц 19:12, Политика Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла» 19:10, Политика Суд в Москве арестовал готовивших теракт выходцев из Дагестана 19:07, Общество ФАС нашла в «Зарядье» нарушения закона о закупках на 43 млн руб. 19:05, Политика Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек 19:04, Общество Дубинкой по Испании: как полиция подвела итоги каталонского референдума 18:58, Мнение Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года 18:53, Бизнес Представитель Мединского прокомментировал решение экспертного совета ВАК 18:40, Общество Направление рубля: как изменятся курсы доллара и евро в октябре 18:23, Деньги В автосервисе на северо-востоке Москвы произошел пожар 18:21, Общество СКР возбудил дело по факту нападения на пограничников в Курской области 18:12, Общество eCom21: преуспевшие практики бизнеса расскажут, как им это удалолось 18:06, Пресс-релизы Google прекратит бесплатный доступ к платным изданиям 18:03, Технологии и медиа Стал известен первый претендент на покупку «ВИМ-Авиа» 17:57, Бизнес Топ-менеджер Lexus: «Наши инженеры ездят в Сибирь, чтобы изучить Россию» 17:56, Авто Барселонское метро поддержит всеобщую забастовку 3 октября 17:55, Общество Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ 17:53, Общество ФК «Барселона» присоединился к массовой забастовке после референдума 17:53, Спорт При взрыве в полицейском участке в Дамаске погибли 11 человек 17:48, Политика
Европарламент проведет дебаты о референдуме в Каталонии
Каталония хочет независимости, 20:29
0
Европарламент проведет дебаты о референдуме в Каталонии
Евродепутаты проголосовали за проведение дебатов о последствиях референдума в Каталонии. Ранее власти региона заявляли о необходимости диалога и участия третьей стороны для разрешения конфликта между Барселоной и Мадридом
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европарламент в рамках пленарной сессии в Страсбурге проведет в среду, 4 октября, дебаты о референдуме в Каталонии. Такое решение приняли большинство евродепутатов, сообщает EUobserver.

Изначально эту инициативу на рассмотрение парламента, как замечает издание, вынесли представители группы Европейских объ­е­ди­нен­ных ле­вых / Ле­во-зеленых Севера (GUE/NGL). Позже их поддержали члены либеральной, социалистической и правоцентристкой групп Европарламента. В ходе дебатов они надеются обсудить «насилие во время референдума о независимости» Каталонии, который состоялся 1 октября, замечает EUobserver.

Обсуждение на своей странице в Twitter также анонсировал председатель Европарламента Антонио Таяни. «Я поговорил с [председателем правительства Испании] Мариано Рахоем», — отметил он, добавив, что теперь «Конституцию, верховенство закона и основные права в Испании в свете событий в Каталонии» обсудят евродепутаты.

2 октября провести дебаты ​на пленарном заседании в Страсбурге в связи с событиями в Каталонии, как замечало издание Politico, также предлагал глава Прогрессивного альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла. Изданию он пояснял, что Европарламент, по его мнению, должен призвать все стороны конфликта «сесть и работать вместе для мирного решения [ситуации] в рамках испанской Конституции».​

Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости
Политика

Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти автономии осознали — после референдума о независимости региона «настало время обратиться [для решения ситуации] к посредничеству третьей стороны».​ Какая именно страна или организация могла бы выполнить подобные функции, политик не уточнил, однако отметил важную, по его мнению, роль Евросоюза в разрешении конфликта.

Дубинкой по Испании: как полиция подвела итоги каталонского референдума
Мнение

Отсутствие диалога между Каталонией и международными организациями Пучдемон назвал «частью ошибки, которая заключается в непризнании политической проблемы» в регионе. «Это действительно происходит, и чем позже признать эту реальность, тем будет хуже», — утверждает он.

Референдум о независимости Каталонии, несмотря на активное сопротивление Мадрида и действия испанских сил правопорядка, состоялся 1 октября. В результате столкновений сторонников референдума и представителей правоохранительных органов Испании пострадали по меньшей мере 893 человека.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

В голосовании, по данным представителя каталонских властей Жорди Турула, приняли участие 50% имеющих право голоса жителей региона. Всего в Каталонии проживают 7,5 млн человек, общее число избирателей местные власти оценивали в 5,3 млн человек.

Согласно предварительным результатам референдума, уточнили позже в Барселоне, 90% проголосовавших высказались за выход автономии из состава Испании, против — 7,8%. 2,2% бланков оказались незаполненными или поврежденными. Мадрид итоги референдума не признал. Мариано Рахой, в частности, назвал голосование «провальным», так как, по его информации, большинство каталонцев референдум проигнорировали.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: референдум , Каталония , Европарламент , дебаты
Главное
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек Общество
Материалы по теме
Власти Каталонии назвали сроки решения о провозглашении независимости Политика
В Кремле отказались оценивать действия испанских властей в Каталонии Политика
Российские туристы не обращались за помощью после беспорядков в Каталонии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку