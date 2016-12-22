Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·NewsPink
Искусство собирать
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,79 EUR Нал. 68,41 67,86 USD Бирж. 57,94 +0,46 EUR Бирж. 68,00 +0,07 USD ЦБ. 57,81 -0,20 EUR ЦБ. 67,91 -0,54 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 4379,94 +2,72 ММВБ 2075,72 -0,07% РТС 1128,69 -0,71% Brent 55,93 -1,06% DJIA 22523,06 +0,53% Nasdaq 6504,96 +0,14% FTSE 7438,84 +0,90%
СМИ узнали о получении Минобороны доступа к системе киберзащиты Пентагона
Лента новостей
В Казахстане осудили двух граждан Франции за попытку вывоза черной икры 20:28, Общество Telia выставила на продажу часть своих акций «МегаФона» 20:22, Технологии и медиа Орденоносный Ашхабад: что обсуждали Путин и Бердымухамедов 20:14, Политика Путин выразил соболезнования родственникам жертв стрельбы в Лас-Вегасе 20:09, Политика ФБР не увидело связи между ИГ и стрелком из Лас-Вегаса 19:48, Общество Российскую прыгунью номинировали на звание лучшей легкоатлетки мира 19:41, Спорт Диктор не смог выговорить отчество главы Туркмении 19:35, Политика Дорожная камера в Москве ошибочно выписала 10 тысяч штрафов 19:34, Авто СМИ узнали о получении Минобороны доступа к системе киберзащиты Пентагона 19:24, Политика Бастрыкин попросил Володина ввести уголовное наказание для юрлиц 19:12, Политика Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе «актом абсолютного зла» 19:10, Политика Суд в Москве арестовал готовивших теракт выходцев из Дагестана 19:07, Общество ФАС нашла в «Зарядье» нарушения закона о закупках на 43 млн руб. 19:05, Политика Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек 19:04, Общество Дубинкой по Испании: как полиция подвела итоги каталонского референдума 18:58, Мнение Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года 18:53, Бизнес Представитель Мединского прокомментировал решение экспертного совета ВАК 18:40, Общество Направление рубля: как изменятся курсы доллара и евро в октябре 18:23, Деньги В автосервисе на северо-востоке Москвы произошел пожар 18:21, Общество СКР возбудил дело по факту нападения на пограничников в Курской области 18:12, Общество eCom21: преуспевшие практики бизнеса расскажут, как им это удалолось 18:06, Пресс-релизы Google прекратит бесплатный доступ к платным изданиям 18:03, Технологии и медиа Стал известен первый претендент на покупку «ВИМ-Авиа» 17:57, Бизнес Топ-менеджер Lexus: «Наши инженеры ездят в Сибирь, чтобы изучить Россию» 17:56, Авто Барселонское метро поддержит всеобщую забастовку 3 октября 17:55, Общество Экс-сотрудник «ВКонтакте» нашел противоречия в ответе Дурова ФСБ 17:53, Общество ФК «Барселона» присоединился к массовой забастовке после референдума 17:53, Спорт При взрыве в полицейском участке в Дамаске погибли 11 человек 17:48, Политика
СМИ узнали о получении Минобороны доступа к системе киберзащиты Пентагона
Политика, 19:24
0
СМИ узнали о получении Минобороны доступа к системе киберзащиты Пентагона
Hewlett Packard Enterprise позволила российскому Минобороны исследовать систему киберзащиты Пентагона. Подобный пункт, по данным Reuters, был включен в купленный компанией сертификат для продажи ее софта российскому госсектору
Фото: Rick Wilking / Reuters

Американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) позволила российскому военному ведомству изучить внутреннюю систему киберзащиты, которую представители Пентагона используют для своих компьютерных сетей. Об этом со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции нормативные документы, а также пресс-секретаря HPE сообщает Reuters.

Анализ системы, по данным агентства, проводился в прошлом году, когда Вашингтон обвинял Москву в увеличении числа кибератак на американские компании, политиков и правительственные учреждения США, в том числе Пентагон. Россия эти утверждения неоднократно отрицала.

Однако именно в этот период, по данным Reuters, в российском Минобороны проанализировали исходный код разработанной HPE системы ArcSight, который является «тщательно охраняемой внутренней» информацией Пентагона. Подобный пункт, как уточняет ​агентство, был прописан в документе о сертификации, который HPE тогда получила для продажи своего софта российскому государственному сектору.

Позже, в августе, Hewlett Packard Enterprise объявила о появлении «русской» версии ArcSight. Тогда же это программное обеспечение было внесено в реестр российского отечественного ПО. С тех пор его можно было предлагать заказчикам и использовать для взаимодействия с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая создается ФСБ.

Как пояснили Reuters шесть бывших сотрудников разведки США, работники, занимавшиеся ArcSight, а также неназванные независимые эксперты по безопасности, подобный анализ исходного кода софта российской стороной может помочь Москве «обнаружить слабые места в программном обеспечении» американского ведомства, позволив «потенциальным злоумышленникам ослепить американских военных при совершении кибератаки».

Подрядчик «Газпрома» помог программе HP попасть в реестр «русского» софта
Технологии и медиа

«Это огромная уязвимость в плане безопасности», — прокомментировал случившееся Грег Мартин, бывший инженер по безопасности ArcSight — дочерней компании Hewlett Packard. Таким образом, Hewlett Packard Enterprise, по его мнению, «определенно предоставила доступ к внутренним системам <...> противнику».​

При этом, несмотря на потенциальные риски для Пентагона, как замечает агентство, никто из собеседников Reuters не указал на какие-либо утечки или случаи кибершпионажа после анализа Минобороны России системы киберзащиты американского ведомства.

Само исследование исходного кода ArcSight, как отмечает Reuters, по поручению Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России провела «тесно связанная с российскими военными» компания «Эшелон» (Echelon). Ее руководитель и мажоритарный владелец Алексей Марков, комментируя агентству эту информацию в письме, заявил, что «его команда обязана сообщать о любых обнаруженных ею уязвимостях российскому правительству». Однако это, по словам Маркова, представители компании делают только после «оповещения разработчика ПО о проблеме и получения от него разрешения на раскрытие этой уязвимости».

Минсвязь прокомментировала включение «русского» ПО от HP в свой реестр
Технологии и медиа

Остальных подробностей анализа исходного кода ArcSight «Эшелон», по данным Reuters, не предоставил, сославшись на соглашение с HPE о неразглашении.

Отчет российской компании, как пишет агентство, подтвердили также в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю России. Российские испытательные лаборатории, по информации представителей ведомства, «незамедлительно информируют иностранных разработчиков, если они обнаруживают уязвимости, перед отправкой отчета в правительственную «базу данных угроз информационной безопасности».

Взломать систему: резонансные хакерские атаки последних лет Еще 6 фото
Фотогалерея

В качестве одной из причин, по которой Россия требует разрешить ей подобные исследования до выдачи разрешения на продажу ПО правительственным учреждениям и государственным компаниям, в ведомстве назвали попытку гарантировать, чтобы разведывательные службы США не размещали в предназначенном для Москвы программном обеспечении «шпионские инструменты».​

Подобный анализ исходного кода систем киберзащиты проводится российской компанией в исследовательском центре HPE за пределами России, рассказала Reuters представительница Hewlett Packard Enterprise. Во время этих исследований разработчик, по ее словам, «внимательно следит за процессом». Эти меры гарантируют, что «наш исходный код и продукты никоим образом не будут скомпрометированы», подчеркнула она, добавив, что HPE позволяет России проводить подобные анализы уже «на протяжении многих лет».​

Hewlett Packard являлась одной из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий. В 2015 году она была разделена на две независимых публичных компании — бизнесом по производству и продаже ПК и принтеров занялась компания HP Inc., а серверами, услугами и решениями для корпоративных клиентов — Hewlett Packard Enterprise.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , США , Минобороны , Пентагон , киберзащита
Главное
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 58 человек Общество
Материалы по теме
США выделят Украине более $5 млн. на предотвращение кибератак Политика
США признали отсутствие точных данных о «кибератаках России» на Висконсин Политика
В ЦБ заявили о переориентации кибермошенников на молодежь Деньги
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку