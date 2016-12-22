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ФАС нашла в «Зарядье» нарушения закона о закупках на 43 млн руб.
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ФАС нашла в «Зарядье» нарушения закона о закупках на 43 млн руб.
Политика, 19:05
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ФАС нашла в «Зарядье» нарушения закона о закупках на 43 млн руб.
Администрация парка «Зарядье» нарушила закон о госзакупках при организации тендера начальной стоимостью 43,4 млн руб, постановило УФАС по Москве. Конкурс был объявлен на услуги по уборке парка.

Нарушение

Московское управление ФАС уличило парк «Зарядье» в нарушении федерального закона о госзакупках при организации тендера начальной стоимостью 43,4 млн руб. Конкурс был объявлен на услуги по уборке объектов «Зарядья», в том числе «Медиацентра» и подземного музея.

В начале августа парк «Зарядье» объявил тендер на уборку нежилых помещений, в том числе «Медиацентра», «Ледяной пещеры», «Подземного музея» и «Заповедного посольства»​​. Общая площадь всех объектов — почти 170 тыс. кв.м., еще 7,2 тыс. кв.м. занимают стеклянные поверхности. Услуги должны быть оказаны до конца февраля 2018 года. Согласно данным сайта госзакупок, заявки были рассмотрены в начале сентября, но затем один из участников тендера ООО «Синтез Сервис» подал жалобу в УФАС. Компания обвинила парк «Зарядье» в ограничении конкуренции, заявив, что ее возможности оценили неправильно.

Парк утверждал, что участник торгов представил неполные сведения о наличии у него необходимого оборудования, в частности поливальных машин. Комиссия УФАС пришла к выводу, что даже из тех документов, что были представлены, можно установить, имеется ли в собственности компании необходимая техника. Причем «Зарядье» не предъявило доказательства, что пакет документов нарушает требования технического задания, говорится в материалах УФАС.

Согласно федеральному закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчики должны руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции, отмечается в решении антимонопольщиков. Комиссия УФАС нашла в действиях администрации парка нарушение этого положения. «Зарядью» выдано предписание отменить итоги работы конкурсной комиссии и заново провести оценку заявок. Решение можно обжаловать в арбитражном суде в течение трех месяцев. В пресс-службе московского УФАС сообщили РБК, что парк «Зарядье» не стал обжаловать решение. Иных жалоб в отношении организации к антимонопольщикам не поступало.

По данным на сайте закупок, протокол о сопоставлении заявок был отменен в соответствии с решением УФАС. Тендер снова разыграли 28 сентября. Победителем признана компания «ВСУ-Центр», предложившая цену 36,4 млн руб.

Пресс-служба парка «Зарядье» не ответила на запрос РБК.

Скандальный парк

«Зарядье» — новый крупный парк в центре Москвы, поэтому все недостатки его организации или строительства видны сразу, сказал РБК ландшафтный дизайнер Владислав Потапов. Парку, говорит Потапов, стоило выбрать подрядчиков задолго до открытия, тот факт. что уборочные услуги разыгрывались постфактум, говорит либо о недостатках в организации процесса, либо о том, что тендер разыграли задним числом, отметил Потапов.

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Владимир Путин предложил построить парк возле Кремля на месте снесенной гостиницы «Россия» в 2012 году. Конкурс на архитектурную концепцию выиграл международный консорциум во главе с нью-йоркским бюро Diller Scofidio + Renfro. Парк был торжественно открыт президентом в День города, 9 сентября 2017 года, однако уже через четыре дня оказался в центре скандала. Начальник отдела парка по садово-парковой и природоохранной работе Игорь Сафиуллин заявил, что 10 тыс. уникальных растений были вытоптаны и вырваны посетителями, а стеклянный купол «Медиацентра» разбит. По словам Сафиуллина, гости парка срывали растения, занесенные в Красную книгу. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призвал ограничить в парке проход по зеленым зонам и ввести санитарный день, чтобы «пресечь акты вандализма». На сайте Avito появилось объявление о продаже «растений из «Зарядья», которое вскоре заблокировали.

Пресс-секретарь «Зарядья» Карина Горобец назвала сообщения о хищениях растений домыслами, после чего пресс-служба парка официально «взяла паузу в комментариях». Как выяснил РБК, «Зарядье» оборудовано 34 камерами видеонаблюдения, а правопорядок в парке обеспечивает структура Росгвардии — ФГУП «Охрана». Его сотрудники не заметили в первые дни работы никаких происшествий.

Опрошенные РБК ландшафтные дизайнеры и архитекторы связали повреждения зеленого покрова в «Зарядье» с тем, что растения были высажены поздно и не защищены от повреждения планировочными решениями. Источник, близкий к администрации парка, назвал скандал «раздутой историей» и сообщил, что планировка будет скорректирована. Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что забор вокруг «Зарядья» демонтируют в течение месяца.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: закупки , УФАС , Зарядье , тендеры
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