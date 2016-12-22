Битва за референдум: почему независимость Барселоны приведет к кризису

После беспорядков в день референдума о независимости Каталонии в Барселоне продолжаются митинги. Итоги референдума не имеют юридической силы, но они могут стать инструментом давления регионов на Мадрид, говорят эксперты

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В понедельник, 2 октября, власти Каталонии объявили о победе сторонников отделения от Испании на прошедшем накануне референдуме. За независимость проголосовали 92% от пришедших на участки 2,26 млн человек. Явка составила всего 42,3%, однако нижний порог участия для этого референдума установлен не был. Независимые и международные наблюдатели не присутствовали на референдуме.

«В этот день надежды и страданий... граждане Каталонии заслужили право на независимое государство в форме республики», — цитирует Reuters слова Карлеса Пучдемона, президента правительства Каталонии. В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой охарактеризовал референдум «всего лишь постановочной акцией». В день голосования Рахой обвинил сторонников референдума в попытке «шантажировать весь народ». Это «издевательство над демократией», и референдума о самоопределении Каталонии не было, цитирует его ВВС.

Для защиты от повторного голосования предполагалось использовать электронные списки, но накануне референдума гражданская гвардия Испании заблокировала доступ в интернет на избирательных участках и пыталась оттуда вынести бюллетени, сервер с базой данных отключили. В ответ каталонцы вступили в противоборство, что привело к столкновениям, а власти региона разрешили голосовать на любом избирательном участке и бросать в урны бюллетени, даже напечатанные на принтере в домашних условиях.

По данным властей Каталонии, более 800 человек и более 30 сотрудников полиции получили травмы в результате столкновений во время референдума, что еще больше усугубило конфликт между Барселоной и Мадридом. ООН уже призвала испанские власти расследовать факты применения насилия к участникам референдума в Каталонии.​

По шапке от Меркель

Корреспонденты РБК на месте событий сообщили, что в понедельник в Барселоне продолжились манифестации, однако столкновений с полицией уже не было. На площади Университета, где обычно проходят концерты и митинги, утром было спокойно, затем появились несколько человек с плакатами, потом организовалась группа. Собравшиеся ограничились исполнением каталонских песен и скандированием лозунгов.

Как сообщает корреспондент РБК в Барселоне, в понедельник в толпе митингующих на площади Университета помимо каталонских сепаратистских флагов «эстелада» присутствовали и флаги Испании. Митингующие объясняли это тем, что даже противники отделения Каталонии вышли на площадь в знак протеста против действий полиции по разгону митингующих.

Один из выкрикиваемых на митинге лозунгов звучал как «Больше пожарных, меньше полиции!» — это намек на действия каталонских пожарных, которые накануне защищали толпу протестующих от полицейских дубинок. Участники демонстрации показывали друг другу на смартфонах видеообращение пожарных из Страны Басков, которые приехали накануне в Барселону на помощь митингующим.

Здание главного департамента национальной полиции было оцеплено работниками правопорядка, около входа собрались 80 человек с флагами Каталонии. Они выкрикивали лозунги, пели, но других активных действий не предпринимали. На площади Каталонии в 100 м от департамента полиции днем было вновь спокойно. В целом стихийные митинги проходили у административных зданий, в остальной части города было видно лишь усиленное присутствие полиции и городской гвардии Барселоны.

Митингующие на площади Университета обсуждали в понедельник и возможные последствия голосования. В разговоре с корреспондентом РБК многие из них признавали, что итоги референдума спорные и зафиксировано немало нарушений. Но при этом события в Барселоне привлекли внимание мировой общественности, и теперь Мадрид не сможет просто об этом промолчать. «Рахой получил по шапке от Меркель — и поделом», — рассказал корреспонденту РБК один из митингующих. Речь идет о сообщении Die Welt, согласно которому канцлер ФРГ позвонила Рахою в воскресенье, потребовав ответа на сообщения о сотнях раненых при столкновениях в Барселоне.

Единая-неделимая

Официально же как до дня референдума, так и после него власти иностранных государств воздерживались от оценки ситуации в Каталонии, называя это «внутренним делом Испании». Начиная с апреля вплоть до последних дней сентября такие высказывания делали Госдепартамент США, президент Франции Эмманюэль Макрон, МИД Китая, правительство Венгрии и др.

Уже после референдума, в ночь на 2 октября, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил: «Каталонский референдум — вопрос испанского правительства и народа. Главное, чтобы соблюдались испанская Конституция и верховенство права». Дипломат также добавил, что для Британии важны «сила и единство Испании» как союзника.

Схожими словами на прошлой неделе прокомментировал ситуацию президент США Дональд Трамп. Принимая в Вашингтоне 26 сентября испанского премьера Рахоя, он заявил, что Испания — это «великая страна, которая должна оставаться единой».

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Россия отказалась давать оценку и самому референдуму, и последующим действиям испанской полиции. «Последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело королевства», — заявил 2 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия не приемлет, когда кто-то «оценивает методы работы ее правоохранительных органов», потому не будет комментировать действия испанских полицейских.

Еврокомиссия открыто назвала прошедший референдум незаконным, призвав стороны как можно скорее двигаться от конфронтации к диалогу. «Это внутреннее дело Испании, и заниматься им надо согласно конституционному порядку», — сказал днем 2 октября официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Если в будущем Мадрид и Барселона все же договорятся о проведении законного референдума и по его итогам Каталония станет независимой, ей придется заново вступать в Евросоюз, добавил он. По словам Схинаса, сейчас Брюссель в роли посредника выступать не будет, поскольку «ЕС всецело доверяет премьер-министру Рахою в вопросе управления трудным процессом переговоров».

Парад суверенитета

Испания — унитарное государство с большим уровнем децентрализации, которая проявляется в делении испанских регионов на автономии или автономные сообщества, имеющие свои местные правительства, объясняет РБК эксперт по Каталонии Светлана Рудник, сотрудник кафедры иностранных языков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В Конституции страны указано, что «государство обладает исключительной компетенцией» в разрешении на проведение народных консультаций путем референдума», при этом король Испании может назначить «референдум в случаях, предусмотренных Конституцией», отмечает Рудник. Поэтому с точки зрения испанской Конституции референдум нелегитимен, так как Мадрид не дал разрешения на созыв референдума, объясняет эксперт.

За 40 лет, прошедших со смерти диктатора Франциско Франко и восстановления монархии, Испания строит уникальную модель «государства автономий», рассказала РБК эксперт НИУ ВШЭ и клуба «Валдай» Татьяна Коваль. Одно из свойств системы — каждый регион имеет свой объем полномочий и степень независимости от Мадрида. «В некоторой степени референдум можно рассматривать как давление Барселоны на центральную власть, «торг» за власть и финансы», — говорит она, добавив, что это создает для Мадрида опасный прецедент борьбы своих регионов за отделение.

«Результат референдума не был бы принят ни испанским правительством, ни европейским. Здесь нет каких-либо юридических альтернатив, с сожалением для каталонской стороны. Правовых лазеек у Каталонии нет, и единственная возможность лишь та, при которой испанское правительство даст официальное разрешение на проведение референдума», — говорит Рудник.

Тем не менее еще за несколько дней до голосования сторонники независимости Каталонии в ускоренном порядке и без соблюдения необходимых формальностей приняли в местном парламенте два закона — «О референдуме» и «О переходном периоде» после отделения от Испании. В начале октября каталонский парламент собирается в одностороннем порядке объявить независимость от Испании. Как сказал Карлес Пучдемон, правительство региона в ближайшие дни направит результаты референдума в парламент Каталонии, чтобы тот принял решение в соответствии с законодательством страны.

Президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон (Фото: Emilio Morenatti / AP)

Испанская пресса прогнозирует, что в такой ситуации правительство Испании впервые в истории может ввести в действие 155-ю статью Конституции. В этой статье говорится: «... если автономное сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании... Правительство может с согласия абсолютного большинства сената принять необходимые меры для выполнения автономным сообществом указанных обязательств в принудительном порядке».

Также эта статья предусматривает фактический перевод всех местных органов под прямое подчинение центру: «В осуществлении мер, предусмотренных в предыдущем пункте, правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных сообществ». Но такое решение может привести стороны к новой волне насилия. Жесткие методы испанских властей могут расколоть общество еще в большей степени, опасается эксперт. «Конфликт между Каталонией и Испанией стал не только иметь юридическую и политическую основу, но и социальную», — отмечает Рудник. Она также не исключает возникновение «эффекта домино» в самой Испании, так как по соседству с Каталонией находится автономное сообщество Страна Басков, в котором всегда высказывались за отделение от Испании.

Экономика страдает первой

Ключевой испанский биржевой индекс IBEX 35 по итогам дня упал на 1,21%. Аналитики однозначно связывают это с результатами референдума в Каталонии. Лидерами падения стали банки, базирующиеся в Каталонии: котировки Banco Sabadell опустились более чем на 6%, CaixaBank — почти на 5%. Негативную динамику продемонстрировали также бумаги таких компаний, как Abertis (автостоянки и автомагистрали, минус 0,10%), Grifols (фармацевтика, минус 0,55%) и Gas Natural (электроэнергетика и газ, минус 1,31%). Рынки остальных стран Западной Европы в понедельник в основном сохраняли позитив. Немецкий DAX увеличился на 0,58%, австрийский ATX — на 0,88%, французский CAC 40 — на 0,39%, итальянский FTSE MIB — на 0,51%. Для европейских фондовых рынков фактор Каталонии не столь значим, поскольку даже в случае реализации сценария выхода из состава Испании регион останется в еврозоне, полагает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Курс евро к доллару на международном рынке к 19:00 мск понедельника упал на 0,6% и колебался около $1,1745 за евро. В пятницу в это время он находился выше отметки в $1,18 за евро. ​Референдум, вызвавший давление на европейскую валюту, вряд ли приведет к реальной независимости Каталонии, но акты насилия, сопровождавшие голосование, рискуют укрепить сепаратистские настроения в регионе, предупреждает аналитик Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. «На фоне сепаратизма следует ожидать более осторожного отношения инвесторов к единой европейской валюте», — соглашаются эксперты ВТБ24.

Ранние прецеденты В 2013 году, по данным Центра изучения общественного мнения при правительстве Каталонии, независимость Каталонии поддержали 49% населения региона, что на тот момент стало историческим максимумом. В ноябре 2014 года сторонники отделения от Испании провели символическое голосование за независимость. Явка была низкая — проголосовать пришли 2,25 млн из 5,4 млн избирателей, но «за» тогда проголосовали более 80% пришедших. В ноябре 2015 года парламент Каталонии одобрил решение о начале отделения провинции от Испании, но Мадрид его не признал.