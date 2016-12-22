Бастрыкин попросил Володина ввести уголовное наказание для юрлиц

Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил спикера Думы Вячеслава Володина принять законопроект об уголовной ответственности для юрлиц, рассказали источники РБК. Депутаты пока не готовы поддержать инициативу

Александр Бастрыкин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил Госдуме подготовить и внести законопроект о введении уголовной ответственности для юридических лиц. С такой просьбой он обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину в конце июля, рассказали РБК два источника в нижней палате и подтвердил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Действующий Уголовный кодекс не предусматривает возможности уголовного преследования юридических лиц. На них распространяется только административная ответственность, что не дает возможности эффективно бороться с коррупцией, прежде всего в вопросах возвращения выведенных за рубеж капиталов, приводит источник РБК аргументы Бастрыкина в пользу законопроекта.

По его словам, без этого документа невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, совершающих преступления в России. Крупные капиталы выводятся за рубеж посредством юридических лиц и поступают на счета иностранных компаний, добавил собеседник РБК.

Кроме того, председатель СКР указывал на то, что по делам об административных правонарушениях не предусмотрена возможность наложения ареста на банковские счета, продолжает источник. «Чаще всего дела об административном правонарушении против компаний возбуждаются уже после приговора физическому лицу. Поэтому физлица, фактически контролирующие компанию, успевают вывести деньги с ее счетов, после чего взыскивать в доход государства уже нечего», — отметил он.

Если предложение Бастрыкина примет вид закона, он коснется банков и других финансовых организаций, которые чаще всего оказываются замешанными в махинациях со средствами россиян, сказал РБК управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов. «Это может затронуть организации, которые подозревают в случаях преднамеренного банкротства», — отметил Бишенов.

На момент сдачи материала РБК не удалось получить комментарий от руководства Госдумы. РБК направил запрос в Следственный комитет.

Дискуссионный вопрос

​Бастрыкин неоднократно поднимал вопрос о введении уголовной ответственности для юрлиц, и «вопрос находится в поле зрения парламентариев», подтвердил РБК Анатолий Выборный. Эксперты СКР недавно обсуждали этот вопрос с российскими и иностранными депутатами в рамках парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), добавил он.

«Но мы считаем, что пока этот вопрос является дискуссионным. Многие юристы, с которыми мы советовались, говорят, что в соответствии с нормами права юридическое лицо, как неодухотворенное, не может иметь умысла совершить то или иное противоправное деяние, а следовательно, нет и состава преступления», — сказал Выборный. По его мнению, усилить ответственность юрлиц можно в рамках ужесточения административного законодательства. «Мы можем усиливать штрафы, можем искать другие механизмы, но административного законодательства вполне достаточно», — подчеркнул депутат.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Позицию коллег разделяют и в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству. Там также не торопятся разрабатывать предложенные главой СКР поправки, сообщил РБК источник в комитете. Каждые полгода предпринимаются попытки ввести уголовную ответственность ​для юрлиц, но этому сопротивляются, потому что идея «не бьется с российской правовой действительностью», заметил источник. По его словам, действующих норм права вполне достаточно для того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто уводит деньги за границу. «Возвращать эти деньги надо не путем уголовного преследования, а путем гражданско-правовых исков, которые могут быть в рамках уголовных дел против тех, кто выводит деньги из России. Если Следственный комитет хочет распространить свою компетенцию на весь мир, не уверен, что это правильно», — сказал источник РБК в комитете по законодательству​.

Правительство против

О подготовке поправок в УК, вводящих ответственность для юрлиц, Бастрыкин говорил в апреле в интервью «Российской газете». «Предполагается, что уголовная ответственность юридических лиц будет наступать по ряду статей Уголовного кодекса. За легализацию доходов, полученных преступным путем, за дачу и получение взятки, коммерческий подкуп, за финансирование терроризма, организацию массовых беспорядков, за нарушение правил международных полетов, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и другие», — пояснял Бастрыкин.

Подобная инициатива вносилась и ранее, еще два года назад, причем именно при поддержке СКР, говорит еще один собеседник РБК в Госдуме. В марте 2015 года депутат Александр Ремезков («Справедливая Россия») внес поправки, устанавливающие уголовную ответственность юрлиц по нескольким десяткам статей УК. За особо тяжкие преступления против личности, общественной безопасности и мира предусмотрена «исключительная мера наказания» — запрет на осуществление деятельности на территории Российской Федерации, принудительная ликвидация юридического лица и обращение его имущества (после удовлетворения иска кредиторов) в доход государства.

За менее опасные деяния проект закона предполагал штрафы: фиксированный в виде единовременной выплаты в размере от 200 тыс. до 30 млн руб. Кроме того, предлагался кратный штраф — в виде выплаты, кратной полученному организацией преступному доходу, причиненному ущербу или стоимости приобретенного преступным путем имущества.

Законопроект Ремезкова до сих пор не был рассмотрен профильным комитетом для рекомендации к принятию либо к отклонению депутатами в первом чтении. Еще в июне 2015 года на проект поступил отрицательный отзыв правительства. «Поскольку законопроектом предполагаются кардинальные изменения концепции уголовного закона и соответственно уголовно-правовой доктрины, законопроект требует дополнительного всестороннего обсуждения и теоретического обоснования», — отмечалось в заключении Белого дома.

В России на сегодняшний день складывается «непростая ситуация» в плане привлечения к уголовной ответственности топ-менеджмента организаций (чаще всего — кредитных и туристических), сказал РБК руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов. «Топ-менеджерам зачастую даже при умышленных действиях удается уйти от ответственности, поэтому инициатива могла бы помочь, — рассуждает Хутов. — Но вопрос в том, как законопроект будет работать и не станет ли он дополнительным инструментом давления на бизнес. Стоит четко ограничить возможное применение документа, чтобы он не стал дополнительным орудием силовиков против бизнеса».