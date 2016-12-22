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МИД обвинил спецслужбы США в попытке проникнуть в закрытое генконсульство
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МИД обвинил спецслужбы США в попытке проникнуть в закрытое генконсульство
Политика, 13:03
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МИД обвинил спецслужбы США в попытке проникнуть в закрытое генконсульство
Российский МИД заявил, что спецслужбы США в нарушение собственных и международных законов пытались проникнуть на российские дипломатические объекты в Сан-Франциско. Обвинения подкрепили видеозаписью «Ужас на крыльях ночи»

Министерство иностранных дел России опубликовало видеозапись, сделанную у российских дипломатических объектов в Сан-Франциско. Как утверждают в МИДе, на ней запечатлена попытка проникновения на территорию дипмиссии, которую предприняли «представители спецслужб и полиции США».

«Ужас на крыльях ночи. Черные плащи-2. Американцы опять лезут в нашу собственность в Сан-Франциско», — говорится в сообщении.

«Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», — считают в МИДе.

Генконсульство России в Сан-Франциско было закрыто в ходе «дипломатической войны», которая разгорелась между Россией и США.

О закрытии трех объектов российской дипломатической миссии в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». В Госдепе пояснили, что это решение стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России.

Консульское уравнение: США ответили на сокращение дипмиссии в России
Политика

​Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , спецслужбы , генконсульство России
Главное
Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло в десять раз Общество
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