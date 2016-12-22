В Киеве приравняли силу российских войск в Донбассе к военной мощи НАТО

Стрельба на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Фоторепортаж

В Сети появилось видео момента начала стрельбы в Лас-Вегасе

На мосту в Крым уложили первый асфальт

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В Лас-Вегасе произошла стрельба

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