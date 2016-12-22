«Коммерсантъ» узнал о возможной отставке губернатора Орловской области

Президент Владимир Путин в ближайшее время отправит в отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского и главу Коми Сергея Гапликова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники

Губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Коми Сергей Гапликов в ближайшую неделю могут уйти в отставку. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает издание, в число глав регионов, которые могут попасть под ротацию губернаторов уже в ближайшее время могут войти именно они: коммунист Потомский получит новое назначение, Орловская область, при этом, сохранится за КПРФ, от которой он был избран.

Не дождаться окончания своего губернаторского срока может и глава республики Коми Сергей Гапликов. Издание указывает, что его бывший руководитель администрации Елена Шабаршина стала фигуранткой дело о подделке результатов выборов в то время, когда возглавляла избирком региона.

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