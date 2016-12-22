Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за независимость автономии

За независимость Каталонии и ее отделение от Испании проголосовали 90% жителей автономии, заявили власти региона. Всего, по их данным, на референдум пришли 2,2 млн из 5,3 млн избирателей. Мадрид признал плебисцит несостоявшимся

Фото: Susana Vera / Reuters

Жители Каталонии проголосовали за независимость региона и его отделение от Испании. Об этом заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль, передает Reuters.

По его словам, за выход автономии из состава Испании отдали свои голоса 2 млн 20 тыс. 144 человека, что составляет 90% от общего числа избирателей. «Нет» отметили в бланках на референдуме 176, 566 тыс. человек (7%), более 45 тыс. бюллетеней оказались пустыми (2%), еще порядка 20 тыс. бланков признали недействительными.

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Эти результаты, добавил Туруль, практически являются окончательными.

«Это цифры, которые у нас есть к настоящему времени. Еще остается недосчитано несколько тысяч бюллетеней, но в целом можно сказать, что это итоговые результаты, цифры почти не изменятся», — заверил он.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум по вопросу выхода из состава Испании. О необходимости провести его власти автономии объявили еще в июне, в начале сентября парламент региона проголосовал за проведение голосования по отделению автономии. Правительство Испании изначально заявляло, что намерения провинции являются незаконными. Также их несоответствие конституции признал ранее Конституционный суд Испании.

Во время самого референдума полиция и Гражданская гвардия силой закрывали избирательные участки. Также правоохранители вступали в конфликт с пришедшими проголосовать: по словам представителей каталонских властей, полицейские применяли дубинки и слезоточивый газ. Всего в результате столкновений пострадали, по последним данным, 844 человека.

Глава правительства Испании Мариано Рахой заявил, что референдум о независимости Каталонии провалился и нанес ущерб целостности Испании. По его мнению, никакого референдума в автономии вовсе не было. При этом премьер-министр отметил, что оставляет за местным правительством право продолжить диалог с Мадридом. «Я не буду закрывать двери, я предлагаю честный и открытый диалог», — заверил он.