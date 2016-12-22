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Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном
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Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном
Политика, 01:29
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Трамп заявил о своем намерении решить проблему с Пхеньяном
Президент Дональд Трамп пообещал, что в отличие от своих предшественников он решит северокорейскую проблему и справится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил, что дипломатия и «хорошее общение с человеком-ракетой» не работают
 Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что мирный диалог не разрешит проблему, которая представляет собой Северная Корея. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Хорошее общение с Человеком-ракетой (лидер КНДР Ким Чен Ын. — РБК) не работало на протяжении 25 лет, так почему же оно должно сработать сейчас? У [Билла] Клинтона это провалилось, у Буша (Джорджа Буша-младшего. — РБК) провалилось и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», — отметил Трамп.

Это заявление американский лидер сделал после того, как попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона «сохранять силы» и «не тратить понапрасну время» на переговоры с «маленьким человеком-ракетой». До этого глава Госдепартамента США в ходе своей поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добиваются северокорейские власти.

Ранее, 30 сентября, The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп подписал директиву об ужесточении давления на Северную Корею, которая позволила Киберкомандованию национальных Вооруженных сил США начать операции против разведки КНДР. Помимо этого, как утверждает издание, высокопоставленные чиновники Белого дома начнут подговаривать своих коллег из союзных государств разорвать отношения с Пхеньяном.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , Северная Корея , Дональд Трамп
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