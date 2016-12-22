Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией

Ангела Меркель заявила, что Евросоюз сможет сформировать «европейский миропорядок», только взаимодействуя с Россией. Диалог между представителями России и НАТО не должен прекращаться, также отметила канцлер Германии

Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога России и Североатлантического альянса. Об этом политик сообщила в своем еженедельном видеоподкасте, также уделив в нем внимание улучшению отношений России и ЕС. Видеозапись опубликована на сайте федерального канцлера Германии.

«Европейский миропорядок мы можем сформировать, только взаимодействуя с Россией», — цитирует Меркель немецкое издание Epoch Times. «Вот почему я всегда выступала за то, чтобы, несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и территориальной неприкосновенностью, в НАТО никогда не прекращали переговоры с Россией и соблюдали основной диалог между Североатлантическим альянсом и Москвой», — пояснила канцлер Германии.​

Европейская политика в области безопасности и обороны, как также отметила Меркель, тоже должна работать в направлении того, чтобы вернуться к периоду, когда ее контакты Россией находились в «лучшем состоянии».

«Это, однако, включает в себя реализацию минских соглашений», — добавила политик, заметив, что, если бы «это было возможно», у ЕС уже бы была бы отправная точка для старта «все более и более интенсивных» переговоров с Москвой.

Помимо этого, Меркель также отметила, что Россия, как и НАТО, «играет решающую роль» в проблеме «северокорейского кризиса». «Мы видели, что России, спустя несколько лет, удалось [вместе с США] достичь [ядерного] соглашения с Ираном», — напомнила канцлер. Этому, по ее мнению, способствовала «совместная дипломатическая» работа. «Аналогичную деятельность следует также разработать и для Северной Кореи», — заключила канцлер.​

Ранее, 29 августа, Меркель заявляла, что Евросоюз может снять санкции с России только в случае, если будет устранена причина их введения, а именно, будет устранен украинский кризис. «Вместе с президентом Франции при участии США мы занимаемся поиском решений проблем кризиса на Украине», — отмечала политик, подчеркивая, что, если Россия выполнит свою часть минских соглашений, власти ЕС исполнят ее «требование о снятии санкций».

При этом министр иностранных дел Германии ​Зигмар Габриэль,​ в свою очередь, уверял, что ФРГ, по его мнению, находится на линии фронта в новой холодной войне, которая грозит миру. С президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Германия, как пояснял министр, получила соседей, которые верят «не в силу права, а право сильного».