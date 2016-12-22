Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,60 EUR Нал. 68,91 68,30 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией
Лента новостей
Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией 18:12, Политика Сборная России по футболу потеряла нападающего из-за травмы 18:11, Спорт Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена 18:01, Общество В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2 17:39, Общество Мужчина и ребенок погибли при падении параплана в Тульской области 17:24, Общество «Первый канал» опроверг удаление эпизода о ВИЧ в фильме о принцессе Диане 16:50, Общество Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе 16:42, Общество Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину о ликвидации последствий селя 16:18, Общество В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2 16:17, Фотогалерея  «Манчестер Сити» включил в заявку на сезон бывшего игрока «Уфы» 16:09, Спорт СК начал проверку по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе 15:51, Общество Самолет в аэропорту Брюсселя эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:34, Общество МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство 15:14, Политика СМИ узнали об обсуждении в Дании закона против «Северного потока-2» 15:00, Политика Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000 14:21, Финансы Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран 14:10, Политика Беспилотным автомобилям решили написать новую стратегию 13:47, Технологии и медиа Установлены личности пилотов разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 13:38, Общество В Совфеде заявили о «нулевых» перспективах получения Польшей репараций 13:23, Политика Саакашвили назвал цель задержания своего брата сотрудниками МВД Украины 13:15, Политика Как проверить лояльность своего работодателя 13:09, Партнерский материал Виктора Черепкова похоронят во Владивостоке 13:03, Общество На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2 12:50, Общество Неизвестные подожгли штаб «Единой России» в Красноярской области 12:41, Общество Определился пятый участник ЧМ-2018 по футболу 12:37, Спорт Кремль заявил об отсутствии у Путина планов посетить Генассамблею ООН 12:21, Политика Глава СБУ предложил запретить украинским политикам ездить в Россию 12:16, Политика МВД опровергло проживание Януковича на бывшей даче маршала Буденного 12:08, Политика
Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией
Политика, 18:12
0
Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией
Ангела Меркель заявила, что Евросоюз сможет сформировать «европейский миропорядок», только взаимодействуя с Россией. Диалог между представителями России и НАТО не должен прекращаться, также отметила канцлер Германии
Ангела Меркель (Фото: Michael Sohn / AP)

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за непрерывность диалога России и Североатлантического альянса. Об этом политик сообщила в своем еженедельном видеоподкасте, также уделив в нем внимание улучшению отношений России и ЕС. Видеозапись опубликована на сайте федерального канцлера Германии.

«Европейский миропорядок мы можем сформировать, только взаимодействуя с Россией», — цитирует Меркель немецкое издание Epoch Times. «Вот почему я всегда выступала за то, чтобы, несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и территориальной неприкосновенностью, в НАТО никогда не прекращали переговоры с Россией и соблюдали основной диалог между Североатлантическим альянсом и Москвой», — пояснила канцлер Германии.​

Европейская политика в области безопасности и обороны, как также отметила Меркель, тоже должна работать в направлении того, чтобы вернуться к периоду, когда ее контакты Россией находились в «лучшем состоянии».

«Это, однако, включает в себя реализацию минских соглашений», — добавила политик, заметив, что, если бы «это было возможно», у ЕС уже бы была бы отправная точка для старта «все более и более интенсивных» переговоров с Москвой.

Меркель рассказала об условиях снятия санкций с России
Политика

Помимо этого, Меркель также отметила, что Россия, как и НАТО, «играет решающую роль» в проблеме «северокорейского кризиса». «Мы видели, что России, спустя несколько лет, удалось [вместе с США] достичь [ядерного] соглашения с Ираном», — напомнила канцлер. Этому, по ее мнению, способствовала «совместная дипломатическая» работа. «Аналогичную деятельность следует также разработать и для Северной Кореи», — заключила канцлер.​

Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0»
Политика

Ранее, 29 августа, Меркель заявляла, что Евросоюз может снять санкции с России только в случае, если будет устранена причина их введения, а именно, будет устранен украинский кризис. «Вместе с президентом Франции при участии США мы занимаемся поиском решений проблем кризиса на Украине», — отмечала политик, подчеркивая, что, если Россия выполнит свою часть минских соглашений, власти ЕС исполнят ее «требование о снятии санкций».

При этом министр иностранных дел Германии ​Зигмар Габриэль,​ в свою очередь, уверял, что ФРГ, по его мнению, находится на линии фронта в новой холодной войне, которая грозит миру. С президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Германия, как пояснял министр, получила соседей, которые верят «не в силу права, а право сильного».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , НАТО , Германия , Ангела Меркель
Главное
МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство Политика
Материалы по теме
Контрразведка ФРГ предупредила об активности спецслужб России в Германии Политика
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» Политика
Германия выдаст России сбившего насмерть пешехода водителя Mercedes Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку