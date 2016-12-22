Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран

Оставшиеся на своих постах со времен Барака Обамы американские чиновники не смогли до конца разрушить отношения между Россией и Америкой, заявил новый посол в США Анатолий Антонов. По его словам, некоторые сферы отношений между двумя странами процветают.
«Я считаю, что коллеги из Госдепа, из Совета национальной безопасности, Пентагона, кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили все-таки российско-американские отношения», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-1». «Когда я готовился к поездке в США, я посещал очень многие ведомства. У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с США. Но вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают», — добавил Антонов (цитата по РИА Новости).
По мнению Антонова, к процветающим можно отнести отношения по линии министерства культуры, а также в области космоса, рыболовства. Кроме того, имеются конкретные проекты в бизнесе и промышленности. Все это, заявил Антонов, «вселяет определенный оптимизм», а также дает «возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения».
Ранее Антонов призвал «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. «Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».
Антонов заявил об этом сразу же после прилета в США. За полчаса до его приземления США объявили, что в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Перед вылетом из Москвы в интервью газете «Коммерсантъ» Антонов назвал своей задачей стабилизацию и выправление российско-американских отношений.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.