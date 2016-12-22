Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,57 EUR Нал. 68,89 68,27 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран
Лента новостей
Беспилотным автомобилям решили написать новую стратегию 13:47, Технологии и медиа Установлены личности пилотов разбившегося в Балашихе самолета Ан-2 13:38, Общество В Совфеде заявили о «нулевых» перспективах получения Польшей репараций 13:23, Политика Саакашвили назвал цель задержания своего брата сотрудниками МВД Украины 13:15, Политика Как проверить лояльность своего работодателя 13:09, Партнерский материал Виктора Черепкова похоронят во Владивостоке 13:03, Общество На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2 12:50, Общество Неизвестные подожгли штаб «Единой России» в Красноярской области 12:41, Общество Определился пятый участник ЧМ-2018 по футболу 12:37, Спорт Кремль заявил об отсутствии у Путина планов посетить Генассамблею ООН 12:21, Политика Глава СБУ предложил запретить украинским политикам ездить в Россию 12:16, Политика МВД опровергло проживание Януковича на бывшей даче маршала Буденного 12:08, Политика Теннисистка Серена Уильямс родила ребенка 12:08, Спорт «ПСЖ» ответил на претензии УЕФА к транферу Неймара 11:41, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11:15, РБК и Билайн МЧС подтвердило гибель человека при сходе селя в Приэльбрусье 11:11, Общество Ретейлеры заметили резкий рост спроса на товары для дома и дачи 10:56, Бизнес Скончался бывший мэр Владивостока Виктор Черепков 10:54, Политика В столице Аргентины в ходе беспорядков пострадали 17 человек 10:44, Общество В Думе проведут конференцию «Парламентарии против наркотиков» 10:37, Общество Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США 10:31, Спорт Объем добычи газа в России увеличился на 12,6% 10:16, Экономика Небензя назвал «непозволительно низким» уровень отношений России и США 10:14, Политика И царь, и бог: как устроены виртуальные государства 09:58, Фотогалерея  Уровень оксида азота в Москве превысил норму в 2,5 раза 09:36, Общество Самолеты ВКС уничтожили в районе Дейр-эз-Зора в Сирии бронетехнику ИГ 09:01, Политика Госдеп рассказал о новой «звуковой атаке» против дипломатов США на Кубе 09:01, Политика Белый дом заявил о планах дальнейшего давления на Пхеньян 08:30, Политика
Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран
Политика, 14:10
0
Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран
По мнению нового посла в США Анатолия Антонова, в российско-американских отношениях сохранились сферы, которые процветают и которые не разрушили чиновники, назначенные Бараком Обамой. Он назвал культуру, космос, рыболовство
Анатолий Антонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Оставшиеся на своих постах со времен Барака Обамы американские чиновники не смогли до конца разрушить отношения между Россией и Америкой, заявил новый посол в США Анатолий Антонов. По его словам, некоторые сферы отношений между двумя странами процветают.

«Я считаю, что коллеги из Госдепа, из Совета национальной безопасности, Пентагона, кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили все-таки российско-американские отношения», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-1». «Когда я готовился к поездке в США, я посещал очень многие ведомства. У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с США. Но вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают», — добавил Антонов (цитата по РИА Новости).

По мнению Антонова, к процветающим можно отнести отношения по линии ​министерства культуры, а также в области космоса, рыболовства. Кроме того, имеются конкретные проекты в бизнесе и промышленности. Все это, заявил Антонов, «вселяет определенный оптимизм», а также дает «возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения».

Ранее  Антонов призвал «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. «Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».

Антонов заявил об этом сразу же после прилета в США. За полчаса до его приземления США объявили, что в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне. 

Перед вылетом из Москвы в интервью газете «Коммерсантъ» Антонов назвал своей задачей стабилизацию и выправление российско-американских отношений.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , двусторонние отношения , Анатолий Антонов
Главное
На авиашоу в Балашихе разбился самолет Ан-2 Общество
Материалы по теме
Посольство России пообещало «не скатываться к истерии» в отношениях с США Политика
Посол России призвал избежать «истерических порывов» после новых мер США Политика
Посол России рассказал о планах «донести до американцев, что мы не враги» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку