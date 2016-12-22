Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран

По мнению нового посла в США Анатолия Антонова, в российско-американских отношениях сохранились сферы, которые процветают и которые не разрушили чиновники, назначенные Бараком Обамой. Он назвал культуру, космос, рыболовство

Анатолий Антонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Оставшиеся на своих постах со времен Барака Обамы американские чиновники не смогли до конца разрушить отношения между Россией и Америкой, заявил новый посол в США Анатолий Антонов. По его словам, некоторые сферы отношений между двумя странами процветают.

«Я считаю, что коллеги из Госдепа, из Совета национальной безопасности, Пентагона, кто остался от Барака Обамы, не до конца разрушили все-таки российско-американские отношения», — заявил посол в эфире телеканала «Россия-1». «Когда я готовился к поездке в США, я посещал очень многие ведомства. У меня было ощущение первоначально, что совсем все плохо с США. Но вы знаете, какое же было мое удивление, что я вдруг обнаружил, что у нас связи по линии некоторых ведомств процветают», — добавил Антонов (цитата по РИА Новости).

По мнению Антонова, к процветающим можно отнести отношения по линии ​министерства культуры, а также в области космоса, рыболовства. Кроме того, имеются конкретные проекты в бизнесе и промышленности. Все это, заявил Антонов, «вселяет определенный оптимизм», а также дает «возможность хоть за что-то зацепиться для того, чтобы развивать эти отношения».

Ранее Антонов призвал «без истерических порывов» разобраться с новыми мерами Вашингтона в отношении России. «Сейчас надо спокойно разобраться [с ситуацией]», — цитирует его агентство. «Надо спокойно и профессионально действовать», — добавил Антонов, заметив также, что, «говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы».

Антонов заявил об этом сразу же после прилета в США. За полчаса до его приземления США объявили, что в ответ на сокращение количества работников американской дипломатической миссии в России приняли решение «в духе паритета, на который ссылается Россия», закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.



Перед вылетом из Москвы в интервью газете «Коммерсантъ» Антонов назвал своей задачей стабилизацию и выправление российско-американских отношений.