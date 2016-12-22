Саакашвили назвал цель задержания своего брата сотрудниками МВД Украины

Михаил Саакашвили заявил, что задержание его брата Давида сотрудниками МВД Украины связано с желанием заставить его «передумать возвращаться». В МВД заявили, что Давид Саакашвили нарушил режим пребывания в этой стране

Михаил Саакашвили (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили подтвердил, что его брата Давида задержали в Киеве сотрудники МВД Украины.

Об этом политик написал в своем Facebook. По словам Саакашвили, задержание могло быть попыткой повлиять на него самого.

​«Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела», — написал Саакашвили.

Саакашвили написал также, что его брат — юрист, у него был вид на проживание в этой стране. Задержали Давида Саакашвили на рассвете восемь сотрудников МВД Украины, уточнил экс-президент Грузии.

Советник министра внутренних дел Илья Кива в эфире канала «112 Украина» заявил, что брата Саакашвили Давида задержали за нарушение режима пребывания на​ Украине. «Миграционная служба и полиция задержали его и готовят к депортации», — сказал Кива. Он добавил, что Давид Саакашвили является гражданином Грузии.