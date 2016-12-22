Небензя назвал «непозволительно низким» уровень отношений России и США

Международные партнеры России «очно и заочно» просят дипломатов улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном, которые находится на «непозволительно низком уровне», заявил постпред России при ООН Василий Небензя

Василий Небензя (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Постоянный представитель России при ООН Василия Небензя охарактеризовал ​отношения между Россией и США как находящиеся на «непозволительно низком уровне», и это сказывается на международной обстановке. По его словам, международные партнеры России «очно и заочно» призывают обе страны к улучшению отношений. ​

«Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне. Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно в наши отношения, но и в международную обстановку, поскольку эти отношения являются фактором, который учитывают наши партнеры. Они очно и заочно призывают нас к тому, чтобы мы, наконец, наладили свои отношения. Это будет на пользу не только нам, но и всему миру», — заявил Небензя, выступая перед журналистами.

При этом он отметил, что отношения между представителями США и России в Совете Безопасности «очень деловые». «Более того, сейчас Совет Безопасности, к счастью, а может, в данном контексте к несчастью, — одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США. И мы это делаем не для того, чтобы показать, что между нами происходит что-то позитивное, а потому что сотрудничество в рамках ООН очень важно для всего мира», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что Москва «выше сведения счетов», российская делегация не хочет «проецировать наши двусторонние отношения на решение проблем безопасности».

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что отношения России и США находятся на «опасно низкой» точке. Он возложил вину за это на американский конгресс, который принял закон о введении новых санкций в отношении Ирана, КНДР и России. Одновременно принятый закон ограничивает полномочия президента США в том, что касается снятия санкций: для того чтобы смягчить, приостановить или прекратить санкции против России или отдельных российских лиц, президенту понадобится объяснить цель и последствия такого действия в специальном докладе конгрессу. Если конгресс не согласится, он сможет заблокировать такую президентскую инициативу.

На следующий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «полностью» согласны с оценкой Трампа. «Полностью разделяем», — сказал тогда пресс-секретарь президента. По его словам, опасность нового похода США к санкционной политике может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в областях, которые являются критически важными для народов двух стран.

В конце июля 2017 года президент России Владимир Путин заявил о сожалении, что российско-американские отношения были принесены в жертву решению внутриполитических вопросов в США. Президент сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в гостинице «Пункахарью» недалеко от города Савонлинна.

​«Что касается избрания президента США — это не наше дело и не наше дело давать оценки его работе», — сказал Путин на вопрос журналиста CNN, сожалеет ли президент России об избрании Дональда Трампа президентом США.

