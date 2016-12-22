Госдеп рассказал о новой «звуковой атаке» против дипломатов США на Кубе

Количество пострадавших американских дипломатов и членов их семей, работающих на Кубе, от неизвестного акустического воздействия возросло до 19 человек, заявила представитель Госдепа. Последний инцидент произошел в августе

Посольство США в Гаване (Фото: Alexandre Meneghini / Reuters)

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что число пострадавших от «акустической атаки» против американских дипломатов на Кубе возросло до 19 человек. Как сообщает The Washington Post, она рассказала о новом инциденте, который произошел уже в августе 2017 года.

​«Мы можем подтвердить еще один инцидент, произошедший в прошлом месяце, и теперь он является частью расследования», — сказала Науерт.

Ранее в августе Госдеп сообщал о 16 пострадавших на Кубе американцах, у которых появились симптомы, характерные для сотрясения мозга: тошнота, головные боли, нарушения функций мозга. При этом у некоторых из них была диагностирована потеря слуха. Власти заявили тогда, что дипломаты и члены их семей пострадали в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого не установлен.

Впервые сотрудники американского диппредставительства на Кубе стали жаловаться на потерю слуха осенью 2016 года. Медицинское обследование выявило у пострадавших симпотомы, характерные для сотрясения мозга. Двое дипломатов были отправлены для лечения в США.

Официально источник поражения не установлен, однако в неофициально сообщалось, что воздействие на людей могло оказать некое устройство, которое генерирует не воспринимаемые человеческим ухом звуки. Где оно расположено, кто им пользуется — не установлено.

Кубинские власти официально отвергли свою причастность к инциденту, МИД заявлял, что в Гаване узнали об проблемах со здоровьем сотрудников американской дипмиссии только в феврале 2017 года.

США в мае 2017 года выслали двух кубинских дипломатов. Науэрт объяснила тогда, что кубинские власти не справились со своими обязанностями по защите дипломатов согласно Венской конвенции. В Гаване высылку назвали безосновательной.​

По поступавшей ранее информации, инциденты прекратились весной 2017 года. однако сейчас Науэрт рассказала, что еще один случай был зарегистрирован в августе.

Посольство США на Кубе было вновь открыто после пятидесятилетнего перерыва в июле 2015 года. Восстановление дипотоношений между США и Кубой произошло в результате курса Барака Обамы на улучшение отношений.