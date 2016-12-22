WSJ рассказала о планах США регулярно патрулировать Южно-Китайское море

США планируют сделать патрулирование в Южно-Китайском море, где у Пекина есть территориальные споры, регулярным. Последний раз заход эсминца США в акваторию спорной территории Китай назвал «грубым нарушением суверенитета»

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Пентагон впервые подготовил график военно-морского патрулирования в Южно-Китайском море, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По словам собеседников газеты, речь идет о так называемых операциях в целях обеспечения свободного судоходства. Согласно разработанному графику, патрулирование будет проводиться два-три раза в месяц с целью усилить позицию США относительно территориальных претензий Китая в регионе, сообщают источники.

Нынешние планы Пентагона расходятся с действиями при администрации Барака Обамы. Тогда было решено сократить количество таких патрулей или вовсе их отложить после серьезных споров внутри министерства, сообщили источники.

Теперь же, как отмечают собеседники газеты, регулярность патрулирования может нивелировать аргументы Пекина, который ранее всякий раз при появлении американских кораблей заявлял о провокациях со стороны Вашингтона.

Представители властей Китая на запрос о комментарии по поводу планов Пентагона не ответили. До этого Пекин уже обвинял Вашингтон в нарушении своего суверенитета во время проведения операции по обеспечению свободы судоходства.

С тех пор как Трамп стал президентом было проведено уже три патрулирования в Южно-Китайском море, тогда как при Обаме таких патрулей было всего четыре.

Китай ведет территориальные споры с некоторыми азиатскими странами относительно нескольких островов в Южно-Китайском море, на которых были обнаружены большие запасы углеводородов. На острова также претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. США стороной спора не являются, но не признают территориальные претензии Китая.