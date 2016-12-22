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В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско
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В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско
Политика, 00:57
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В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско
Мария Захарова прокомментировала сообщения о появлении черного дыма над российским консульством в Сан-Франциско, которое США потребовали закрыть. Она объяснила это «мероприятиями по консервации здания»
Дым над зданием генконсульства России в Сан-Франциско (Фото: Eric Risberg / AP)

Черный дым над зданием российского генконсульства в Сан-Франциско возник в результате мероприятий по консервации здания. С таким объяснением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — написала Захарова на своей странице в Facebook в ночь на субботу.

В пятницу над зданием российского консульства в Сан-Франциско, которое власти США потребовали от России закрыть в течение двух суток, заметили черный дым. Associated Press со ссылкой на пожарных сообщало, что сотрудники консульства что-то сжигали в камине.
 

Автор: Мария Бондаренко.
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