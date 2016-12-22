В МИДе объяснили появление черного дыма над консульством в Сан-Франциско

Черный дым над зданием российского генконсульства в Сан-Франциско возник в результате мероприятий по консервации здания. С таким объяснением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — написала Захарова на своей странице в Facebook в ночь на субботу.
В пятницу над зданием российского консульства в Сан-Франциско, которое власти США потребовали от России закрыть в течение двух суток, заметили черный дым. Associated Press со ссылкой на пожарных сообщало, что сотрудники консульства что-то сжигали в камине.