Вице-премьер Ольга Голодец на ПМЭФ рассказала РБК о том, как сделать, чтобы пенсии росли, планах по повышению МРОТ и сроках введения электронных трудовых книжек

Ольга Голодец (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— В последнее время получило распространение мнение, что без накоплений гражданин не может рассчитывать на достойную пенсию. Вы согласны с ним?

— Я не согласна с такой точкой зрения, потому что сама система накопления претерпит в ближайшее время очень серьезные изменения, как и весь финансовый рынок. И те люди, которые придерживаются позиции о необходимости накоплений, скорее пребывают в парадигме прошлого века. Сами представьте себе, что человеку нужно копить 40 лет. Очень серьезные изменения технологические, социальные, различные вызовы, которые преподносит нам окружающий мир, заставляют нас переходить к страховой солидарной системе. Эта система сейчас во всем мире считается самой надежной. Она фактически нивелирует те риски длительного накопления, которые встают в накопительной системе. Это самая эффективная, самая результативная система с точки зрения затрат и результата. Наша система была построена на солидарных страховых принципах, и сейчас она построена на солидарных страховых принципах, и большинство развитых стран в мире, как Германия, Франция, они придерживаются именно этой системы, это основа основ всей системы пенсионного обеспечения людей.

Каждый человек получает свою пенсию за тот период, который он отработал, в соответствии с теми взносами, которые он вносил в эту систему. И вся система должна финансироваться за счет общей системы пенсионного обеспечения.

— Что нужно сделать, чтобы реальные пенсии все-таки росли, но при этом пенсионная система оставалась стабильной?

— Все шаги понятны, и они обозначены в стратегии пенсионного развития. Это стратегия, которая была принята правительством в 2012 году, предполагает рост пенсий, и до 2030 года это должен быть рост до двух с половиной прожиточных минимумов, а в ближайшее время это должен быть рост до двух прожиточных минимумов. И если говорить о конкретных цифрах — а людей интересуют конкретные цифры, — то в сегодняшних реалиях это 16 400 руб. К такой цифре мы должны в цифрах сегодняшнего дня прийти в ближайшее время.

— Какие сроки установлены для доведения МРОТ до прожиточного минимума?

— У нас еще идут серьезные дебаты на эту тему, потому что, с одной стороны, весь социальный блок считает, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, а экономический пытается растянуть эту тему на некоторый срок. Мы считаем, что это должно состояться как можно быстрее. Мы понимаем, что определенное решение, очень серьезный шаг будет сделан 1 января 2018 года, но то, в каком масштабе он будет сделан, покажет ближайшее время.

— Говорят, что доведение МРОТ до прожиточного минимума не приведет к снижению бедности, потому что якобы компании найдут лазейки, чтобы платить людям столько, сколько позволяет их бизнес, сколько они хотят. Что вы можете сказать тем людям, которые так считают?

— Я все-таки верю в наш бизнес, и бизнес также заинтересован в стабильном и устойчивом развитии. Если компания платит людям 7500 руб., то шансов на будущее у этой компании нет. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что необходимо повысить уровень МРОТ, мы говорим о том, что качество труда, производительность труда должна быть выше. И в России сегодня не должен использоваться дешевый, неквалифицированный труд, мы максимально быстро должны выходить из этой зоны. Такой акцент делал сегодня и президент, то есть тема производительного труда звучит сегодня постоянно. И когда мы говорим, что у нас 4,9 млн человек получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, то вопрос: чем занимаются эти люди?

— Алексей Кудрин несколько раз уже предлагал перенести выполнение майских указов на 2020 год, и основной аргумент в том, что регионы сейчас не способны выполнить эти социальные обязательства. Вы полагаете, что регионы могут справиться с этими обязательствами?

— Я в этом уверена и контролирую это в режиме онлайн буквально два раза в месяц. Мы проверяем, какие доходы получают регионы, какие заложены у них средства на исполнение майских указов. И я с уверенностью могу сказать, что регионы приложат все усилия для того, чтобы выполнить указы.

— Недавно президент Путин предложил вернуться к индексации зарплат тем бюджетникам, которые не охвачены майскими указами. Что насчет полицейских, судей, военных, тоже бюджетников, они войдут в этот проект?

— Мы говорили только о тех категориях людей, которые работают на государственной службе и которым некоторое время не повышалась заработная плата. Например, в систему индексации заработных плат не попадают работники, которые заняты в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), потому что им заработная плата повышалась. Есть несколько категорий, которые были обделены вниманием и финансированием в течение последнего времени.

— В конце апреля вы говорили о том, что россиян вскоре переведут на электронные трудовые книжки. К какому году это произойдет?

— Я надеюсь, что с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, здесь разные позиции по работодателям, профсоюзам. Надеюсь, мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и сможем реализовать такую опцию. Это очень востребованная сегодня услуга.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

— Если, например, мне нужно заполнить большой длинный лист для получения, например, загранпаспорта, как это будет происходить?

— Электронно, по запросу, точно так же, как сегодня возможно получать разные справки по запросу в электронном виде с помощью защищенной электронной подписи.

— По реализации программы борьбы с ВИЧ. Указано, что финансирование будет осуществляться в рамках уже предусмотренного бюджета. Дополнительно 70 млрд руб. на стратегию, которые просил Минздрав, не будет. Это так?

— Нет, у нас в этом году выделены дополнительные деньги на борьбу с ВИЧ/СПИД, они заложены в бюджете, и эта программа начала реализовываться, и в дальнейшем она будет развиваться.

— Почему в бюджете на силовые ведомства у нас выделяется больше денег, чем на социальную инфраструктуру, образование, здравоохранение?

— Это серьезный вопрос, и сейчас коллеги-эксперты выходят с инициативой специального социального бюджетного правила. Мы считаем, что расходы на здравоохранение, образование, социальную защиту в будущем должны быть очень точно защищены. В сегодняшних условиях на образование нам не хватает порядка 1,5% (сейчас 3,6% от ВВП). И чем больше денег, тем качественнее мы можем создать условия для обучения детей, для обучения наших студентов. Но сегодня есть реальный дефицит, потому что нужно создавать инфраструктуру, которая соответствует вызовам времени. Нужно технически оснащать процесс обучения. И необходимы средства. Также необходимы средства на оплату педагогов, на постоянную профессиональную переподготовку. Это качество нашего образования.

Порядка такой же цифры, где-то около 1,5% от ВВП, нам недостает на систему здравоохранения. Я думаю, что дебаты будут сложными, но я почти уверена, что мы к этому придем. Это необходимость защиты темы благосостояния граждан в зависимости от развития экономики.

— Что подразумевает программа «Десятилетие детства»? Можно ли подробнее о ней узнать?

— Это указ президента. Он был объявлен накануне Дня защиты детей. И во исполнение этого указа правительство должно разработать меры. Прежде всего это предложения в области демографического развития, поддержки материнства и детства, и это поддержка по некоторым статьям.

У нас сейчас очень много говорится о бедности населения, большом числе бедных семей, и бедные семьи — это в основном семьи с детьми, потому что как только у молодых родителей возникает иждивенческая нагрузка, так сразу они переходят в разряд бедных. Дать возможность дополнительной помощи семьям с детьми — это наша задача. Защитить эти семьи. Поэтому целый ряд мер будет нацелен именно на поддержку семей с детьми. Это поддержки в том числе и медицинского плана на материнство и детство. Это формирование дополнительной программы развития медицинского обслуживания по всей стране. Это программы строительства яслей. Мы должны решить эту проблему. По стране реализована большая программа строительства детских садов, и за три года удалось открыть 1,360 млн мест в детских дошкольных учреждениях. И в большинстве регионов у нас проблема с детскими садами в возрасте от трех лет снята. Но это не решает проблему для матерей, которые бы хотели отдать своего ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это общая проблема для всех европейских стран. Сегодня женщины хотят работать. Это вопрос дохода семьи, и в этом смысле это наша государственная задача вместе с регионами и муниципалитетами дать возможность женщине пойти работать. Сегодня в современных демографических условиях труд женщин, женские руки нам нужны как никогда.

— Минздрав заговорил о необходимости бесплатного обеспечения лекарствами всех россиян, он оценивает такую программу в 500 млрд руб. ежегодно. На ваш взгляд, насколько продумана инициатива, что вы о ней знаете?

— Такой инициативы официально у нас нет, и она не обсуждается. Но, конечно, определенные группы населения нам нужно поддерживать, потому что у людей нет культуры регулярной приверженности к лекарственной терапии. И, к сожалению, сейчас, когда мы боремся за увеличение продолжительности жизни, мы видим, что от недостатка лекарств страдает значимая группа населения. Это те люди, которые пренебрегают лекарствами или у которых нет достаточно средств для приобретения лекарств, для поддержания нормального давления. Это самая главная профилактика инсульта. Это лекарства, которые поддерживают состояние здоровья после очень тяжелых заболеваний, прежде всего ангиопластики. Но все не так плохо. У нас есть статьи бюджета, в соответствии с которыми мы предоставляем такое лекарственное обеспечение. И если у кого-то возникают проблемы адресно, то регионы тоже идут на то, чтобы помогать таким людям.