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Москва потратила в 2016 году на благоустройство более 60 млрд руб.
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Москва потратила в 2016 году на благоустройство более 60 млрд руб.
Политика, 17:44
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Москва потратила в 2016 году на благоустройство более 60 млрд руб.
Московские власти отчитались о тратах на программу «Моя улица» в 2016 году. Работы в центре столицы прошлым летом обошлись бюджету в 32,9 млрд руб. Это больше половины всех средств, выделенных на благоустройство города
Реконструкция в центре Москвы по программе «Моя улица» (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Московские власти в 2016 году потратили на благоустройство городских территорий не менее 62,5 млрд руб., следует из законопроекта об исполнении столичного бюджета. Чуть больше половины, 32,9 млрд руб., были выделены на программу «Моя улица»: на эти средства были благоустроены 68 улиц, магистралей и площадей.

Всего с 2015 года по этой программе были благоустроены более 100 улиц. В 2017 году запланированы работы почти на 80 улицах, сумму расходов столичные власти не раскрывают. На благоустройство только Садового и Бульварного колец в этом году планируется потратить 15,3 млрд руб., подсчитал РБК на основе данных госзакупок. Телеканал «Дождь» приводил предварительную оценку стоимости «Моей улицы» в 2017 году: она составила 37,4 млрд руб.

На благоустройство Садового и Бульварного колец потратят 25,5 млрд руб.
Политика

Более 27,2 млрд руб. в 2016 году московские власти потратили на содержание, ремонт и благоустройство дворов и территории жилой застройки. На эти средства, в частности, были благоустроены дворы общей площадью 24 млн кв.м. На создание районных парков, зеленых насаждений и комплексное благоустройство рекреационных зон в Южном Бутове 2,4 млрд руб.

Кроме того, 6,3 млрд руб. были переданы управам. Значительную часть этих средств составляют парковочные сборы. Как писал РБК, таким образом автомобилисты профинансировали установку антипарковочных столбиков, укладку плитки и уборку мусора после сноса самостроя.

Проект закона «Об исполнении бюджета города Москвы за 2016 год» был внесен в Мосгордуму 1 июня. Согласно документу, доходы столицы составили 1,8 трлн руб., расходы – 1,7 трлн руб. 84,5% доходов составили налоги, 11,3% — неналоговые доходы, 4,2% — безвозмездные поступления (субсидии, межбюджетные трансферты и т.д.). К примеру, за нарушение правил ПДД автомобилисты заплатили более 11,5 млрд руб. Сборы от платной парковки составили 4,3 млрд руб., а штрафы на нарушение правил паркинга – 1,7 млрд руб.

Больше всего бюджетных средств было выделено на социальную поддержку москвичей — 367 млрд руб. На развитие транспортной системы потрачено 382,3 млрд руб., в том числе 8,9 млрд руб. на создание единого парковочного пространства. На систему образования в 2016 году направили 255 млрд руб.

Автор: София Сарджвеладзе
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