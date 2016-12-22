Путин объяснил обидой слова Меркель о судьбе Европы

Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к странам Европы взять судьбу в собственные руки связан с обидой на то, что суверенитет государств ЕС оказался сильно ограничен. Об этом заявил Владимир Путин на ПМЭФ

Ангела Меркель (Фото: Tobias Schwarz / AFP)

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин прокомментировал заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа не может больше рассчитывать на других. По мнению российского лидера, за заявлениями Меркель стоит обида.

«В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. То, что сказала госпожа Меркель, это продиктовано в том числе давно накопившейся обидой — уверяю вас, чего бы она потом мне ни ответила на то, что суверенитет-то ограничен», — заявил Владимир Путин. Выступление президента транслировал телеканал РБК. Путин пояснил, что при формировании военно-политических союзов страны частично отказываются от суверенитета: в международных договорах «прописано, что можно, а чего нельзя».

«Ничего нельзя, кроме того, что разрешают, а кто разрешает? Начальство! А где оно? Далеко», — добавил президент. Путин отметил, что в мире осталось «не так много стран», обладающих суверенитетом. Россия, по словам главы государства, «очень дорожит» им.

Таким образом президент прокомментировал слова Меркель о том, что ЕС пора двигаться своим путем. Об этом она заявила 28 мая, после завершения саммита «Большой семерки». Канцлер Германии призвала европейцев взять «судьбу в свои руки», но при этом призвала развивать дружеские отношения с основными союзниками — США и Великобританией, а также с другими странами, включая Россию.

«Времена, когда Европа могла полностью рассчитывать на других, закончились в известной степени», — заявила Меркель.

Президент США Дональд Трамп 30 мая критически высказался в адрес Германии. Трамп заявил об «огромном торговом дефиците» между двумя странами и напомнил, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и на нужды НАТО. Выступая на саммите НАТО в Брюсселе, Трамп заявил, что 23 из 28 стран — членов альянса «не платят за свою оборону то, что должны».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы немецкого правительства, отметил, что с такими заявлениями «должны разбираться европейцы и американцы». Песков добавил, что Москва «испокон веков» рассчитывала на собственные силы.

Саммит G7 прошел в итальянском городе Таормина 26–27 мая. По его итогам было согласовано коммюнике, в котором содержался призыв «превратить слова о борьбе с терроризмом в реальные действия».