Путин назвал способ обеспечить прочные политические отношения с США

Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном форуме заявил американским представителям бизнеса, что только прочные экономические связи между Россией и США помогут наладить политический диалог между двумя странами

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме обратился к американским бизнесменам с просьбой помочь выстроить политический диалог между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

«Помогите нам восстановить нормальный политический диалог. Я вас прошу от имени России и обращаюсь к американской стороне: помогите и вновь избранному президенту, главе администрации Соединенных Штатов», — сказал Путин во время своего выступления на панельной сессии «Бизнес-диалог Россия — США».

По его словам, только «прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить надежную «страховочную сетку» от колебаний политической конъюнктуры».

В настоящее время, отметил Путин, на российском рынке работают порядка трех тысяч компаний с участием американского капитала, а совокупные активы этих предприятий составляют около $75 млрд. Президент России считает, что инициативы и обращения бизнесменов помогут внести свой вклад в формирование «благоприятной среды» для решения непростых задач в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Накануне, 1 июня, Минфин США внес в санкционный список три новые российские компании и российского бизнесмена Игоря Мичурина. По данным США, Независимая нефтегазовая компания и ее дочернее предприятие «ННК-Приморнефтепродукт» попали в этот список из-за того, что поставляли нефтепродукты Северной Корее, а ООО «АРДИС-Подшипник» и ее генеральный директор Игорь Мичурин обвиняются в связях с северокорейской торговой корпорацией «Тангун», которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН как одна из компаний, связанная с ядерной программой Северной Кореи. направленный против развития ядерной программы КНДР 1 июня из-за того, что ННК осуществляла поставки нефти в Северную Корею.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков после этого сообщил, что Россия прорабатывает ответные меры. Рябков также отметил, что у США есть «очевидный дефицит» идей относительно того, как выстраивать отношения с Москвой.

В тот же день стало известно, что Дональд Трамп планировал снять санкции с России в первые дни на посту президента США, однако эта идея настолько обеспокоила сотрудников администрации Белого дома и Государственного департамента США, что они обратились к американскому конгрессу с целью пролоббировать законопроект, который бы не допустил скорейшую отмену санкций с России, рассказал координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид Yahoo News.