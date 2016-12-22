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Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации
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Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации
Политика, 07:15
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Дипломат сообщил о планах Трампа снять санкции с России после инаугурации
Сразу после вступления на пост президента США Дональд Трамп через советников поручил Госдепу отменить санкции против России, пишет Yahoo News. Однако сотрудники Госдепа были против этого и стали лоббировать свои интересы через конгресс
Дэниел Фрид (Фото: Lee Jin-man / AP)

Дональд Трамп планировал снять санкции с России в первые дни на посту президента США, сообщает Yahoo News со ссылкой на информированные источники и подтверждает американский дипломат, координатор департамента США по санкционной политики Дэниел Фрид.

Высшие должностные лица Белого дома почти сразу после инаугурации Трампа должны были поставить задачу перед Государственным департаментом по «снятию напряженности в отношениях с Москвой». Среди задач были разработать предложения по снятию экономических ограничений, а также вернуть России ее дипсобственность.

По словам источников, это встревожило некоторых представителей Госдепартамента, которые стали лоббировать законопроект, запрещающий принятие таких мер.

«В Белом доме серьезно рассматривали вопрос об односторонней отмене санкций», — сказал Фрид.

По его словам, в  первые недели работы новой администрации он имел несколько «панических» телефонных разговоров с американскими чиновниками. Они потребовали разработать план отмены экономических санкций, рассказывает Фрид. Политики спрашивали его: «Пожалуйста, боже мой, вы не могли бы это остановить​?»

Фрид сказал, что он был настолько этим обеспокоен, что обратился к союзникам на Капитолийском холме, чтобы призвать их принять законопроект, который бы не допустил скорейшую отмену санкций с России.

В конце февраля в палату представителей конгресса внесли законопроект, который позволит наложить вето на снятие экономических ограничений с России. Такие же меры были предложены на рассмотрение и в американский сенат. В документе говорилось, что, если Трамп захочет снять российские санкции, ему придется предоставить конгрессу детальное объяснение такого шага. После этого конгрессмены в течение 120 дней объявят о своем решении.

Накануне The Washington Post сообщила, что Белый дом собирается вернуть России две загородные дипломатические резиденции в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Они были закрыты после того, как Барак Обама в конце прошлого года ввел санкции в отношении российских дипломатов.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Россия , санкции , США , Дональд Трамп
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