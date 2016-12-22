WSJ узнала о создании в Белом доме специальной группы по «делу России»

В Белом доме появится специальная группа юристов, пиарщиков и аналитиков, которые буду заниматься «российским делом», пишет WSJ. Они будут общаться с журналистами и следователями, чтобы сотрудники администрации Трампа не отвлекались на это

В Белом доме появится специальная группа, которая будет заниматься всеми вопросами по так называемому «российскому делу». Речь идет о взаимодействии со СМИ и следователями, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением такой инициативы.

Новая команда будет состоять из юристов, аналитиков и PR-специалистов. Они будут отвечать на вопросы журналистов и сотрудников правоохранительных структур, которые касаются «вмешательства России в выборы» и подозрений в сговоре сотрудников Белого дома с российскими представителями.

Группа будет создана по инициативе главы аппарата Белого дома Райнса

Прибуса, главный стратег Стив Бэннон и Джареда Кушнера, старшего советника американского президента. Пока неясно, когда эта группа приступит к своей работе и кто именно туда войдет.

WSJ объясняет, что такая структура необходима из-за повышенного внимания к российской теме в американских СМИ. По данным источника газеты, некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома уже занялись поиском адвокатов, чтобы отвечать на обвинения и выпады журналистов.

Один из источников в администрации американского президента в беседе с газетой сказал, что группа нужна, чтобы сотрудники Белого дома сосредоточились на их повестке и выполняли свои обязанности, а не отвлекались на эту историю.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер отказался комментировать эту информацию и переадресовал этот вопрос.