Социологи рассказали о низком интересе молодежи в соцсетях к политике

Из всех возрастных групп молодежь с 18 до 24 лет в соцсетях меньше всего заинтересована в политических темах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Выше интерес к политике в соцсетях у старшего поколения

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Юмор и спорт вместо политики

Молодежь меньше, чем представители старшего поколения, интересуется политикой, сообщается в опросе ВЦИОМ «Социальные сети: кто туда ходит и зачем?» (есть у РБК). Всего 14% пользователей соцсетей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что они используют соцсети, чтобы узнавать новости политики. Для сравнения, среди респондентов от 45 до 59 лет политическими новостями в соцсетях интересуются 28% опрошенных.

Согласно опросу, молодежь больше всего интересует в соцсетях юмор (49%), новости спорта (44%) и науки (36%), политические темы затрагивают четверть молодежной аудитории (23%). «Бытовое использование интернета ориентировано на совершенно другие темы. В своем естественном состоянии молодежь почти совсем не интересуется политикой», — добавил Родин», — сказал РБК автор исследования ВЦИОМ Кирилл Родин.

Интерес к теме политизации молодежи появился после митинга сторонников политика Алексея Навального 26 марта в Москве и десятках городов России. На антикоррупционные акции вышли тысячи человек, в Москве количество протестующих, по данным организаторов, достигло 25 — 30 тыс, а по данным полициии — 7-8 тыс. Участники митинга тогда рассказали РБК, что на акциях было много школьников.

После акций представители власти предложили ограничить возможности несовершеннолетних участвовать в несанкционированных мероприятиях. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что к ответственности стоит привлекать родителей детей, участвующих в протестах. Источники Znak.com рассказали, что власти могут законодательно ограничить минимальный возраст участников несогласованных митингов.

Политика неинтересна всем

С тем, что тема политизации молодежи преувеличена, согласен социолог Левада-центра Денис Волков. «Мы часто преувеличиваем уровень политизации населения. Смотрим рейтинги и понимаем: люди только и говорят о политике! А на самом деле все эти рейтинги не значат, что люди целыми днями обсуждают политику и следят за ней. А молодежь всегда была политизирована менее других групп», — пояснил он РБК.

По словам Волкова, все исследования Левады-центра о молодежи свидетельствуют о том, что интерес к политике люди начинают проявлять после 25 лет. «А участвующие в митингах школьники, как правило, повторяют и копируют взгляды своих родителей и за них выходят на улицы», — сообщил социолог.

Уровень политизированности россиян не меняется от года к году, заявили РБК представители и ВЦИОМ, и «Левада-центра». По словам Родина, этот показатель всегда остается примерно на одном и том же уровне «вне зависимости от политических событий».

Но не все эксперты разделяют мнение о том, что российская молодежь аполитична. «Мы проводили собственное исследование, не количественное, а качественное, подробно говорили с людьми о том, какие проблемы их волнуют. И я уверен, что уровень политизации молодежи сильно занижен: их гораздо больше, чем 14%», — заявил РБК руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

К молодежи через соцсети

В последнее время власти стали чаще обращаться к теме соцсетей, их влияния на молодежь и своего в них присутствия. В середине марта спикер Госдумы Вячеслав Володин проинструктировал депутатов, как им нужно пользоваться соцсетями. В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на источник в аппарате Думы и близкого к ней собеседника сообщили, что нижняя палата запустит официальные аккаунты в шести социальных сетях — «В контакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассниках».

В конце мая на парламентских слушаниях в Госдуме, которые были посвящены молодежной политике, выступила популярная среди подростков видеоблогер Саша Спилберг. Вскоре после этого RT сообщил, что при Госдуме может появиться совет блогеров, члены которого могли бы участвовать в обсуждении законопроектов и рассказывать о них своим подписчикам.

Все это, по мнению политолога Миронова, — технологии, которые власть планирует использовать «в борьбе за школьников», политизированность которых стала неожиданность для политиков после мартовских акций протеста. «Но вот только технологии у них есть, а стратегии нет, никто и понятия не имеет, какой контент от власти может заинтересовать молодежь», — добавил он.

По мнению политолога, стоит популярным блогерам пойти в политику, и «все сразу вспомнят, что они просто дети богатых родителей, и популярность их резко упадет». С Мироновым согласен глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: по его мнению, пока попытки Кремля работать с соцсетями и кумирами молодежи — это «экспромт без заведомо обозначенной цели».

31 мая «Коммерсантъ» сообщил, что у первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, курирующего внутреннюю политику, появится советник на общественных началах, который будет заниматься информационной политикой региональных властей в социальных сетях. На эту должность, по информации издания, будет назначен министр информационных технологий Московской области Максут Шадаев.