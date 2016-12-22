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«Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу
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«Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу
Снос хрущевок, 07:00
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«Плоские» дома исключили из списка голосования по сносу
Из первоначального списка на снос по программе реновации убрали 17 домов. Исключены некоторые дореволюционные строения, сталинки и дома, жители которых выступили против включения в программу
Пресненский Вал, 38, строение 1 (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Из первоначального списка для голосования по включению в программу реновации убрали 17 домов, обнаружил РБК, изучив «сносной» перечень.

Мэрия опубликовала 2 мая список из 4563 многоквартирных домов, жители которых могут проголосовать за или против включения в программу реновации. Само голосование стартовало 14 мая. Сегодня список состоит из 4546 домов — 17 зданий в итоге не были включены в него.

Из кандидатов на снос исключили два «плоских» дома на Пресненском валу — четырехэтажные кирпичные строения с деревянными перекрытиями, построенные в 1910 и 1915 годах. Внесение дореволюционных построек в предварительный список вызвало критику со стороны градозащитников, поскольку дома представляют архитектурную ценность: под определенным углом они выглядят плоскими.

В список для голосования не попали три кирпичных дома тридцатых годов с деревянными перекрытиями. Это четырехэтажные здания по адресу Осташковская улица, 17 и Ярославское шоссе, 130, к. 2, построенные в 1937 и 1938 годах соответственно, а также пятиэтажка 1931 года на Малой Тульской. Соседний дом на Малой Тульской 1951 года постройки также исключен из программы реновации. Снос не грозит и трехэтажному дому № 6 по Упорному переулку в Лефортово 1951 года постройки. Жители этой сталинки рассказывали РБК, что у них крепкий дом и зеленый двор, поэтому они борются против сноса.

Дома, исключенные из программы реновации

Из предварительного перечня на снос исключили еще четыре кирпичных дома, построенных в 1957-1960 годах по индивидуальным проектам, одну кирпичную пятиэтажку серии I-511, четыре блочные хрущевки I-510 и еще один блочный дом индивидуальной постройки. Серии I-510 и I-511 рассматриваются властями в качестве основных под снос, поскольку считаются самыми ветхими и устаревшими. В список на голосование не попали хрущевки I-510 в районах Покровское-Стрешнево и Марьина роща.

Ряд домов были исключены из списка на голосование по просьбам их жителей, рассказал РБК руководитель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов. За несколько дней до голосования члены штаба встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Подавляющее большинство собственников этих домов явно выразили свою позицию против включения в программу реновации, поэтому мы просили мэра исключить их из списка уже на момент старта голосования», — говорит Козлов

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Дома на Пресненском валу были исключены из списка для голосования по просьбам их жителей, рассказали РБК и в пресс-службе префектуры Центрального округа (ЦАО). «Жители, увидев свои дома в списках, высказали категорическое нежелание входить в программу. Они обратились сначала в управу, потом в префектуру, устраивали сходы. В этих домах не так много жильцов, раз они не захотели участвовать в программе — их дома были исключены», — отметили в префектуре ЦАО.

В пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа также сказали РБК, что «​из списка голосования были исключены те дома, в которых были массовые обращения против». К примеру, блочные серийные дома в Марьиной роще не аварийные, а их жителей «все устраивает».

Из тех домов, которые остались в списке, по последним данным, 67 высказались против участия в программе реновации. Неделю назад таких домов было 18.

Голосование продлится до 15 июня. Первые пятиэтажки могут снести до конца года, их жителей переселят в квартиры, которые были построены городом в предыдущие годы. Начать программу реновации планируется с района Бескудниково, говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Авторы: София Сарджвеладзе, Светлана Анненская
Теги: голосование , реновация , снос домов , пятиэтажки
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