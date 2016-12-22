Глава правительства Испании заявил о провале референдума в Каталонии

Референдум о независимости Каталонии провалился и нанес ущерб единству Испании, считает премьер-министр страны Мариано Рахой. Голосование завершилось вечером в воскресенье, 1 октября, власти региона занимаются подведением итогов

Мариано Рахой (Фото: Sergio Perez / Reuters)

Власти Каталонии провалили попытки провести референдум о независимости, который в итоге привел к разрыву единства Испании. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Мариано Рахой, пишет El Mundo.

По его словам, большинство каталонцев проигнорировали голосование о самоопределении испанской автономии и подтвердили тем самым то, что «они являются достойными гражданами».

«Они знали, что этот референдум противоречит закону, праву и конституции», — заявил глава испанского правительства.

Рахой подчеркнул, что ответственность за беспорядки в Каталонии, в результате которых пострадали более 800 человек, лежит на людях, которые способствовали «разрушению законности и разрыву сосуществования».

Он также добавил, что несмотря на намерение каталонских властей отделиться от Испании, он считает возможным продолжение диалога, и подчеркнул, что это должно происходить «в рамках закона и с уважением к демократическим принципам».

«Я не буду закрывать двери, я предлагаю честный и открытый диалог», — заверил он.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о самоопределении, на который власти автономии вынесли вопрос о том, стоит ли региону дальше оставаться в составе Испании. Некоторые участки в различных районах Каталонии в течение дня были закрыты сотрудниками полиции и Гражданской гвардии: всего досрочно прекратили свою работу более 90 участков по всей автономии. Правоохранители нередко вступали в конфликт с людьми, которые приходили для того, чтобы проголосовать. Власти Каталонии отмечают, что полиция применяла дубинки и слезоточивый газ.

Согласно последним данным Минздрава испанской автономии, количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии 1 октября, в день проведения референдума, возросло до 844 человек, передает Reuters. Ранее сообщалось о 761 пострадавшем.

МВД Испании назвало действия полиции оправданными и пояснило, что это является ответом на выступления сторонников независимости региона.