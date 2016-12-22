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Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией
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Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией
Политика, 15:42
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Власти Каталонии сообщили о 330 пострадавших в столкновениях с полицией
В результате столкновений в Каталонии пострадали по меньшей мере 337 человек. Такие данные привели местные власти, обвинив в происходящем правительство Испании
Фото: Albert Gea / Reuters

Правительство Каталонии через свой Twitter сообщило о том, что при попытках полиции и Гражданской гвардии Испании сорвать референдум о независимости пострадали 337 человек. Как утверждают в Барселоне, полиция действует по принципу «иди и схвати». Официальный представитель каталонского правительства Хорди Турулл заявил, что ответственность за происходящее лежит на главе испанского кабинета министров Мариано Рахое.

Турулл предложил всем пострадавшим от действий полицейских писать заявления в правоохранительные органы Каталонии.

Как сообщает агентство Reuters, информацию о 337 пострадавших подтвердили и в департаменте здравоохранения Каталонии.

При этом власти региона сообщили, что жители по-прежнему могут принять участие в референдуме о независимости в различных частях Каталонии. Исходя из карты, представленной местным правительством, большинство участков по-прежнему работает и не заблокировано​ испанской полицией.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
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Вместе с тем МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, забрасывающих полицейских камнями. В результате столкновений, по данным правоохранительных органов, пострадали 38 полицейских и жандармов. В этой связи в Мадриде считают обоснованным применение в отношении участников беспорядков дубинок и резиновых пуль.

В Каталонии 1 октября проходит голосование по вопросу о независимости региона от Испании. У избирательных участков выстроились очереди из желающих отдать свой голос, однако Национальная полиция Испании и Гражданская гвардия предпринимают меры для того, чтобы не допустить проведения референдума — блокируют участки, изымают урны с бюллетенями и разгоняют собравшихся.

 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Каталония , Барселона , Референдум
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