Симоньян заявила о возможности ухода RT с рынка США

Телеканал Russia Today может свернуть свою деятельность в США из-за давления властей, заявила Маргарита Симоньян. Однако даже в этом случае RT будет стараться пробиться к американскому зрителю, заверила она

Маргарита Симоньян (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Давление американских властей может заставить телеканал Russia Today прекратить свою деятельность в США, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

​«При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ. Чего бы мне не хотелось, потому что я журналист», — сказала Симоньян в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ (цитата по «РИА Новости»​).

Однако даже в этом случае, пояснила она, телеканал будет пытаться использовать все другие доступные методы общения с американской аудиторией. «Что они предпринимают по отношению к нам — фактически они нас выживают из страны, они нас ставят сейчас в такие условия, в которых мы работать не сможем. Вот она, хваленая свобода слова. Почему они это делают? Потому что, как им представляется, мы показывали другую точку зрения, и это повлияло на их выборы», — рассказала Симоньян.

11 сентября Министерство юстиции США потребовало от компании, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов» (FARA). Тогда Симоньян заявила, что «ответные меры России будут такими же». «Кому это нужно и зачем? Точно не нам и не России», — заверила главред.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это требование «боями без правил» и пообещала дать ответ. «Когда начинаются «бои без правил», закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпании, то каждый шаг в отношении российских СМИ будет иметь соответствующий ответ», — сказала тогда Захарова.

По ее мнению, претензии США к RT, а также порталу Sputnik «противоречат американским принципам свободы слова». Она подчеркнула, что Россия придерживается всех международных положений о свободе слова.

