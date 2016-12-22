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Сторонники независимой Каталонии противопоставили полиции ночные очереди
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Сторонники независимой Каталонии противопоставили полиции ночные очереди
Отставки губернаторов, 07:41
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Сторонники независимой Каталонии противопоставили полиции ночные очереди
Очереди на участки для голосования по независимости Каталонии стали выстраиваться еще глубокой ночью, задолго до начала референдума. Активисты считают, что таким образом им удастся предотвратить закрытие участков силами полиции
Фото: Yves Herman / Reuters

Уже за четыре часа до начала голосования на референдуме о независимости Каталонии у участков для голосования выстроились очереди, передает Reuters.

Стоящие в них считают, что таким образом смогут защитить участки от полиции, которая исполняет распоряжение Мадрида об их закрытии и стремится сорвать референдум, признанный центральными властями незаконным.

Десятки школ, как передает агентство, заняты целыми семьями местных жителей, которые дежурили в них всю ночь. Некоторые школы, в которых расположены участки для голосования, взяли под охрану фермеры, окружив их сельскохозяйственной техникой.

Как рассказали агентству активисты, они надеются, что если полиция увидит вокруг участка очередь из множества людей, то откажется от его силового закрытия.

Фото: Jon Nazca / Reuters

Задолго до рассвета были приведены в готовность и полицейские силы, в центр Барселоны направились около ста грузовиков со стражами порядка. Тем не менее, на некоторые из участков уже доставили бюллетени для голосования и урны, уточняет агентство.

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Ранее власти Испании отчитались, что полиция закрыла в Каталонии более 1,3 тыс. избирательных участков из 2315 чтобы остановить проведение референдума о независимости Каталонии, признанного правительством в Мадриде незаконным. В то же время, как передает La Vanguardia, сторонники референдума, среди которых учителя, учащиеся, их родители и прочие активисты, заняли около 163 школ, в которых размещены избирательные участки, чтобы не дать их закрыть.

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По планам правительства Каталонии голосование должно начаться 09:00 (10:00 мск) в воскресенье, 1 октября. Участки планировалось закрыть в 20:00. Однако власти Испании заявили, что никакого голосования не будет, референдум, по их словам, «аннулирован государством».
Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Испания , Каталония , Референдум
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