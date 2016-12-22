Саакашвили на митинге рассказал о мечте «поменять власть в Киеве»

Выступая перед сторонниками в Киеве Михаил Саакашвили пообещал «подвинуть» киевские власти, которые он обвинил в том, что они «помешали ему поменять Одессу»

Михаил Саакашвили (Фото: Архип Верещагин / ТАСС)

Бывший глава одесской гособладминистрации Михаил Саакашвили во время выступления на митинге в Одессе заявил, что мечтает сменить власть в Киеве. Трансляцию выступления Саакашвили напротив администрации города велась в Facebook политика.

Саакашвили начал свою речь с критики власти за то, что администрация города «не имеет полномочий», чтобы улучшить город. Этим, по мнению политика, власти Украины помешали ему во время работы в администрации города. «Мне не нужна ни одна должность на Украине, но я мечтаю только об одном, я хочу поменять власть в Киеве, потому что они помешали мне поменять Одессу, и потом вернуться в Одессу, и поменять Одессу вместе с вами», — заявил политик.

Он также сказал, что недоволен экономической ситуацией, в которой виновата «кучка бандитов, которая просто испоганила все». При этом Саакашвили пообещал их «обязательно подвинуть». «Рубить щупальца не имеет особого смысла, но мы будем рубить и щупальца. Но чтобы они заново не вырастали, надо пойти на большую голову», — подчеркнул он.

Перед митингом произошла массовая драка между сторонниками Саакашвили и неизвестными, которые включили громкую музыку, пытаясь помешать проведению акции. В итоге в конфликт вмешалась полиция, оттеснив противников политика.

Саакашвили возглавлял Одессу с мая 2015 года по ноябрь 2016 года. Он был уволен указом Порошенко вскоре после того, как заявил, что не может бороться с коррупцией в городе из-за причастности к ней первых лиц государства

В июле 2017 года Саакашвили был лишен украинского гражданства, из-за того, что он скрыл сведения о судимости во время его получения, сообщала Миграционная служба Украины.10 сентября политик прорвался на территорию Украины, помощь ему оказали несколько десятков сторонников. Саакашвили суд признал виновным в нелегальном пересечении границы.​