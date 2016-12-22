Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,54 EUR Нал. 68,58 67,98 USD Бирж. 57,48 -0,43 EUR Бирж. 67,94 -0,28 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4348,67 +19,11 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,53 -1,29% DJIA 22405,09 +0,11% Nasdaq 6495,96 +0,66% FTSE 7372,76 +0,68%
Трамп раскритиковал попросившего о помощи из-за урагана мэра Сан-Хуана
Лента новостей
В Австрии вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба 03:05, Общество Санкт-Петербург получил премию как лучший европейский город для туризма 02:27, Общество Саакашвили на митинге рассказал о мечте «поменять власть в Киеве» 02:01, Политика Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией 02:01, Политика Исполнителя главной роли в фильме «Такси» внесли в базу «Миротворца» 01:32, Политика Тиллерсон впервые рассказал о попытках США начать диалог с КНДР 00:48, Политика В Италии восемь полицейских пострадали в столкновениях с антиглобалистами 00:48, Общество Более 20 болельщиков пострадали при падении с трибун на матче во Франции 00:11, Общество Польша сочла размещение не менее двух дивизий США необходимым для обороны 30 сен, 23:54, Политика Власти Москвы пообещали уложиться в график подачи тепла 30 сен, 23:46, Общество Минтранс пообещал вывезти пассажиров «ВИМ-Авиа» из-за рубежа 30 сен, 23:26, Общество Во Франции из аукционного дома украли картину Ренуара 30 сен, 22:57, Общество СКР возбудил дело по факту убийства полицейского в Дагестане 30 сен, 22:27, Общество Бразильского футболиста вызвали в сборную Украины 30 сен, 22:20, Спорт «ПСЖ» впервые забил пять голов в первом тайме в чемпионате Франции 30 сен, 22:01, Спорт В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека 30 сен, 21:57, Общество Первые будущие военные летчицы России приняли военную присягу 30 сен, 21:26, Общество В ХМАО школьница отравила одноклассников таблетками 30 сен, 21:26, Общество Масляков назвал Меньшикова основной движущей силой возрождения КВН 30 сен, 21:03, Общество Полиция Испании закрыла более 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии 30 сен, 20:41, Политика «Спартак» поднялся на шестое место в чемпионате России по футболу 30 сен, 20:00, Спорт Холдинг интернет-омбудсмена привлек на ICO рекордные для России $43 млн 30 сен, 19:55, Технологии и медиа В Одессе между сторонниками и противниками Саакашвили произошла драка 30 сен, 19:53, Политика На рекультивацию подмосковной свалки попросили миллиард рублей из бюджета 30 сен, 19:11, Общество Сотрудника Пулково задержали из-за падения с трапа пассажирки с ребенком 30 сен, 19:02, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Урал». Онлайн 30 сен, 19:00, Спорт Умер инициатор возрождения КВН Андрей Меньшиков 30 сен, 18:29, Общество СМИ узнали о требовании ФНС 9,6 млрд руб. с экс-главы ювелирного завода 30 сен, 18:27, Общество
Трамп раскритиковал попросившего о помощи из-за урагана мэра Сан-Хуана
Политика, 03:35
0
Трамп раскритиковал попросившего о помощи из-за урагана мэра Сан-Хуана
Трамп обвинил Кармен Круз, мэра столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан, в слабой работе в ответ на критику федеральных властей за неорганизованную помощь острову, пострадавшему от урагана Мария
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на фоне критики федеральных властей за недостаточную помощь территории США Пуэрто-Рико, острову в Карибском море, на который обрушился ураган Мария, заявил, что мэр Сан-Хуана, столицы города, имеет «плохие лидерские способности» и некоторые жители острова «хотят, чтобы все делали за них».

Мэр Кармен Круз, которая просила Трампа о помощи, обвинила президента в превращении гуманитарной катастрофы в политические дебаты. «Моя единственная цель в спасении жизней, и я буду это делать и буду говорить все, что нужно, чтобы мочь это делать», — заявила Круз, передает Bloomberg.

Круз избралась мэром города от местной демократической пратии, которая связана с Демократической партией США. В интервью она заявила, что федеральной помощи недостает интенсивности и организации, из-за чего люди продолжают страдать. Трамп в ответ заявил, что мэр города была «очень одобрительна пару дней назад, теперь демократы говорят ей против Трампа». «Такая плохая способность к лидерству со стороны мэра Сан-Хуана и остальных в Пурто-Рико, кто не способен заставить своих сотрудников помогать», — написал президент США в Twitter, добавив, что они хотят, чтобы все сделали за них.

Ранее мэр города резко ответила на слова заместителя министра внутренней безопасности о том, что события в Пуэрто-Рико «хорошими новостями ввиду нашей способности добраться до людей и ограниченного количества смертей». Круз в ответ заявила, что это «не хорошие новости, а история о том, как умирают люди и простаивают грузовики с гуманитарной помощью». Мэр Сан-Хуана просила Трампа «спасти жителей острова от смерти», отмечает Associated Press.

Как минимум 16 человек стали жертвами последствий ураган Мария, прошедшего по острову, на котором живут 3,4 млн человек. Большинство из них испытывают нехватку воды, еды и топлива. На острове очереди за бензином. Несмотря на то, что федеральные власти направляли на остров гуманитарную помощь, ее в основном смогли получить жители крупных городов, отмечает Associated Press.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Пуэрто-Рико , Дональд Трамп , Сан-Хуан
Главное
Тиллерсон впервые рассказал о попытках США начать диалог с КНДР Политика
Материалы по теме
Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией Политика
Жертвами урагана «Мария» в Пуэрто-Рико стали 10 человек Общество
В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку