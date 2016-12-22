Трамп раскритиковал попросившего о помощи из-за урагана мэра Сан-Хуана

Трамп обвинил Кармен Круз, мэра столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан, в слабой работе в ответ на критику федеральных властей за неорганизованную помощь острову, пострадавшему от урагана Мария

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на фоне критики федеральных властей за недостаточную помощь территории США Пуэрто-Рико, острову в Карибском море, на который обрушился ураган Мария, заявил, что мэр Сан-Хуана, столицы города, имеет «плохие лидерские способности» и некоторые жители острова «хотят, чтобы все делали за них».

Мэр Кармен Круз, которая просила Трампа о помощи, обвинила президента в превращении гуманитарной катастрофы в политические дебаты. «Моя единственная цель в спасении жизней, и я буду это делать и буду говорить все, что нужно, чтобы мочь это делать», — заявила Круз, передает Bloomberg.

Круз избралась мэром города от местной демократической пратии, которая связана с Демократической партией США. В интервью она заявила, что федеральной помощи недостает интенсивности и организации, из-за чего люди продолжают страдать. Трамп в ответ заявил, что мэр города была «очень одобрительна пару дней назад, теперь демократы говорят ей против Трампа». «Такая плохая способность к лидерству со стороны мэра Сан-Хуана и остальных в Пурто-Рико, кто не способен заставить своих сотрудников помогать», — написал президент США в Twitter, добавив, что они хотят, чтобы все сделали за них.

Ранее мэр города резко ответила на слова заместителя министра внутренней безопасности о том, что события в Пуэрто-Рико «хорошими новостями ввиду нашей способности добраться до людей и ограниченного количества смертей». Круз в ответ заявила, что это «не хорошие новости, а история о том, как умирают люди и простаивают грузовики с гуманитарной помощью». Мэр Сан-Хуана просила Трампа «спасти жителей острова от смерти», отмечает Associated Press.

Как минимум 16 человек стали жертвами последствий ураган Мария, прошедшего по острову, на котором живут 3,4 млн человек. Большинство из них испытывают нехватку воды, еды и топлива. На острове очереди за бензином. Несмотря на то, что федеральные власти направляли на остров гуманитарную помощь, ее в основном смогли получить жители крупных городов, отмечает Associated Press.