МИД ответил на идею возврата Донбасса Киеву на основе опыта Хорватии

В конце августа в Киеве прошла встреча представителей Украины и Хорватии об опыте «возвращения неподконтрольных территорий», который Загреб применил во время войны в 1990-е. МИД России назвал такой опыт неудачным

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили беспокойство повесткой прошедшей в конце августа встречи представителей Украины с прибывшими из Загреба бывшим министром юстиции Хорватии Весной Шкаре-Ожболт, экс-заместителем главы МВД страны Йошком Моричем и экс-председателем правительственного комитета по вопросам беженцев и перемещенных лиц Ловре Пейковичем, на которой затрагивались вопросы «возвращения неподконтрольных территорий», следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МИД России.

«Судя по имеющейся в СМИ информации, на состоявшихся встречах обсуждалась тематика «возвращения неподконтрольных территорий» на основе хорватского опыта 1990-х годов. «Опыта» более чем неоднозначного, а говоря прямо — негативного», — отметили в министерстве.

Представители российского ведомства подчеркнули, что тогда, в 1995-м году, Загреб проводил военные операции, которые привели к миграции из Хорватии 250 тыс. сербских беженцев, а также «к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

«Вынуждены с сожалением констатировать, что за ширмой заверений о «добрых намерениях» и «необходимости восстановления взаимного доверия» в конфликтных зонах вновь звучали опасные тезисы о «вынужденности» и «допустимости» таких «методов мирной реинтеграции», — подчеркнули в МИДе.

Также дипломаты заявили, что встревожены тем, как Киев «с готовностью подхватывает подобные сигналы» и игнорирует при этом минские соглашения. В МИДе констатировали, что рассмотрение каких-либо «силовых сценариев» разрешения военного конфликта в Донбассе «выглядят особенно ущербно и аморально» в первые дни действия нового перемирия сил на востоке Украины.

Речь идет о встрече украинских и хорватских представителей, которая состоялась в Киеве в понедельник, 28 августа. В рамках семинара «Хорватский опыт мирной реинтеграции неподконтрольных территорий» экс-министр юстиции Хорватии, политический координатор мирной реинтеграции территорий Хорватии в 1990-х годах Весна Шкаре-Ожболт провела параллели между конфликтом на Балканах и нынешней ситуацией, сложившейся на Украине.

В интервью украинскому изданию «Европейская правда» Шкаре-Ожболт заявила, что Украина может воспользоваться хорватским опытом в сферах установления гражданской жизни.

В 1991 году, после объявления Хорватией независимости, сербское население, которое на тот момент проживало на территории республики, заявляло о необходимости создать собственное отдельное государство. Так, они создали самопровозглашенное государство сербов — Республику Сербская Краина. Загреб расценил это как попытку включить Хорватию в состав Сербии. После этого стороны начали вооруженный конфликт. В 1992 году было заключено соглашение о прекращении огня. ООН тогда ввела в Хорватию миротворческие войска. В 1995 году армия Хорватии провела две наступательные операции, которые позволили ей взять под свой контроль большую часть самопровозглашенной республики. После этого были подписаны два соглашения — Эрдутское и Дейтонское, которые законодательно зафиксировали переход региона Восточная Славония (одна из трех автономных областей, основывавших Республику Сербская Краина, а также одноименный географический регион. — РБК) в состав Хорватии. Всего за время конфликта погибли более 20 тыс. человек, еще более 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

В июле РБК-Украина ознакомился с копией законопроекта о реинтеграции, который был разработан Советом национальной безопасности и обороны. В документе говорится о том, что Киев готов признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Россией.